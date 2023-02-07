名校女校長與丈夫及7歲寶貝女 離奇伏屍校園 警循謀殺及自殺調查(有片)

英國一宗校園命案震撼當地社會，死者是上任僅5個月的女校長，以及其丈夫和7歲女兒，周日(5日)被發現伏屍在校園範圍的校長大宅內。令人唏噓的是，女校長在兩個月前，還開朗積極的表示「生活有很大變化」，因她和丈夫都換接新工作、女兒入讀新學校，一家人又搬新屋及飼養新的寵物。警方最初稱案件「不涉及第三方」，其後更新稱，指正循「謀殺及自殺」方向調查。

案發在去年獲選為英國最佳私立寄宿學校、位於薩里郡(Surrey)的Epsom College。死者是45歲女校長帕蒂森(Emma Pattison)、39歲丈夫George及7歲女兒Lettie。有消息稱，在周日零晨約一時，一名校內員工曾聽到槍聲。