名校女校長與丈夫及7歲寶貝女 離奇伏屍校園 警循謀殺及自殺調查(有片)

英國一宗校園命案震撼當地社會，死者是上任僅5個月的女校長，以及其丈夫和7歲女兒，周日(5日)被發現伏屍在校園範圍的校長大宅內。令人唏噓的是，女校長在兩個月前，還開朗積極的表示「生活有很大變化」，因她和丈夫都換接新工作、女兒入讀新學校，一家人又搬新屋及飼養新的寵物。警方最初稱案件「不涉及第三方」，其後更新稱，指正循「謀殺及自殺」方向調查。
案發在去年獲選為英國最佳私立寄宿學校、位於薩里郡(Surrey)的Epsom College。死者是45歲女校長帕蒂森(Emma Pattison)、39歲丈夫George及7歲女兒Lettie。有消息稱，在周日零晨約一時，一名校內員工曾聽到槍聲。
英國命案｜女校長兩個月前曾拍片 表現樂觀
英媒報道，帕蒂森去年12月拍片向學生表示「我的家庭有很大的轉變」，但強調一切都「很美好」，稱校方相當支持她，片段可見她笑意盈盈，看不出有受困擾。據報帕蒂森的丈夫是註冊會計師，熱愛跑車，性格較妻子沉靜；而夫婦早前才以150萬英鎊，賣掉帕蒂森之前任職的另一學校附近的物業。
有前學生家長大讚帕蒂森過去該舊校任職時，帶來了良好的轉變，「她認識校內每個人，每個孩子，她知道學生的一切」，「她扭轉了學校，花了很多心力豐富了孩子的人生」。
英國命案｜鄰居︰死者女兒開心活潑又好奇
鄰居則說，常見到帕蒂森外出跑步，指帕蒂森丈夫較文靜，女兒則開心活潑，「你常聽到她在花園玩，不們問爸媽問題，是個開心又好奇的小女孩」，「他們是個可愛的家庭，而Lettie在各方面都是完美的」。有前鄰居形容帕蒂森為人體貼，對於這個「正常又開心的家庭」發生這種事感到震驚。