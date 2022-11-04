名畫受襲｜3環保分子襲《戴珍珠耳環的少女》　荷蘭法院判2人監禁2個月

荷蘭畫家韋梅爾(Johannes Vermeer)於1665年創作的畫作《戴珍珠耳環的少女》(The Girl with the Pearl Earring)上月被3名氣候環保人士的攻擊目標，他們分別在畫上倒上疑似番茄醬及並將手黐在掛畫的牆上。

荷蘭國家通訊社(ANP)報道，事件中其中2人被控破壞畫作和公開暴力行為，荷蘭法院昨天判有期徒刑2個月，其中1人緩刑；餘下1人將在周五(4日)出庭。

綜合報道，3名環保分子年約40歲，來自鄰國比利時。3人上星期攻擊莫瑞泰斯皇家美術館(Mauritshuis)珍藏的《戴珍珠耳環的少女》，希望藉此喚醒大眾關心地球的未來。畫作在玻璃保護下未有受損，並在翌日恢復展出。報道引述1名法官表示：「大家可以想像這類畫作的脆弱性，一旦有任何閃失，畫作就可能不保。」