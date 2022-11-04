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國際
2022-11-04 16:16:00

名畫受襲｜3環保分子襲《戴珍珠耳環的少女》　荷蘭法院判2人監禁2個月

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荷蘭畫家韋梅爾(Johannes Vermeer)1665年創作的畫作《戴珍珠耳環的少女》(The Girl with the Pearl Earring)上月被3名氣候環保人士的攻擊目標，他們分別在畫上倒上疑似番茄醬及並將手黐在掛畫的牆上。

3環保人士襲《戴珍珠耳環的少女》，荷蘭法院判2人監禁2個月。(資料圖片)

3環保人士襲《戴珍珠耳環的少女》，荷蘭法院判2人監禁2個月。(資料圖片)

荷蘭國家通訊社(ANP)報道，事件中其中2人被控破壞畫作和公開暴力行為，荷蘭法院昨天判有期徒刑2個月，其中1人緩刑；餘下1人將在周五(4)出庭。

綜合報道，3名環保分子年約40歲，來自鄰國比利時。3人上星期攻擊莫瑞泰斯皇家美術館(Mauritshuis)珍藏的《戴珍珠耳環的少女》，希望藉此喚醒大眾關心地球的未來。畫作在玻璃保護下未有受損，並在翌日恢復展出。報道引述1名法官表示：「大家可以想像這類畫作的脆弱性，一旦有任何閃失，畫作就可能不保。」

3名氣候環保人士分別在畫上倒上疑似番茄醬及並將手黐在掛畫的牆上。(Twitter) 3名氣候環保人士分別在畫上倒上疑似番茄醬及並將手黐在掛畫的牆上。(Twitter)

法官：不希望判決影響人們示威的意願

檢察官原本求處這3名示威者4個月有期徒刑，其中2人緩刑，但法官表示不希望判決影響人們示威的意願。

都是氣候環保團體「JustStop Oil Belgium」的成員，Just Stop Oil Belgium形容有關判決很「諷刺」，指非暴力反對大規模屠殺地球生命的氣候示威者受到譴責，「這不是很諷刺嗎？」

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