吐氣揚眉｜英首席捕鼠大臣拉里英勇趕退狐狸(有片)

英國第一貓、首席捕鼠大臣10歲虎斑貓拉里(Larry)長年住在首相府唐寧街10號，深受民眾愛戴，雖然一直被首相府工作人員指責捕鼠不力，不過，首相府早前出現不速之客、一隻狐狸企圖闖入，捕鼠大臣Larry the Cat面對體積比自己大的不速之客也面無懼色，直接與之對抗，最後成功捍衛領地把狐狸趕走。

英國《天空新聞》(Sky News)拍攝的影片顯示，一隻狐狸走入Larry位於唐寧街10號的領域，Larry立即前去探過究竟，一直緊跟狐狸，宣示主權。雖然身形只有對方的一半大，但Larry氣勢逼「狐」，彷彿在警誡狐狸「這裡不歡迎你，快滾！」隨後狐狸落荒而逃，跑到附近灌木叢中，但Larry未有鬆懈，更跳入灌木叢進逼，嚇得狐狸慌忙逃跑，牠們更一度四目對視，狐狸懾於Larry氣勢，轉身離開，Larry最後更轉頭面向鏡頭，似乎在問：「拍到了沒有？」Larry的英勇行為被閉路電視拍下，並得到傳媒廣泛報道。牠亦在個人Twitter帳戶轉發片段，並留言：「Fox off.」霸氣十足。