向未婚妻傳短訊稱「晚點見」　急症室醫生失蹤10天後被尋獲屍體

記者鄒慈芸／綜合報道
美國一名急症室醫生，21日突然人間蒸發，家屬焦急地尋找近一周後，屍體在阿肯色州西北部被發現，不過在失蹤當天早上，他才和未婚妻傳完訊息後，下次再見卻已成屍體，整起案件疑點重重。
汽車無上鎖 財物無失竊
今年49歲的約翰·福賽斯（John Forsyth）在一間醫院的急症室上班，根據同事對他的印象，約翰對工作非常負責，在同間醫院工作了15年，對病患提供了無微不至的關心。
5月21日早上7點左右，約翰才傳了簡訊給未婚妻表示「晚點見」，接着便沒有任何有關他的行蹤，醫院看到約翰曠工，認為他絕對不會做出這樣的事，生怕發生意外，趕緊報警搜尋。
警方介入後，發現約翰的車子停在醫院附近公園，汽車沒有上鎖，車上有約翰的錢包、兩部手機和一台筆記本電腦，看起來沒有失竊痕跡。隨後包括密蘇里州公路巡邏隊在內的多個執法機構，動用人力、警犬和無人機，在公園附近半徑15公里進行搜索，不過一無所獲。
未婚妻為最後聯繫對象
約翰的弟弟理查德·福賽思（Richard Forsyth）表示，最後一次和哥哥見面是在四天前，當時兩人相約一起用餐，可能與他在11日和前妻離婚有關，約翰看起來相當開心，兄弟倆談天說地長達3個小時。
警方調查後，發現約翰的未婚妻確實是他最後一個聯繫的對象，不過從通訊紀錄及簡訊內容，看不出有任何異常之處，後續將會進再行進一步調查，爭取早日釐清真相。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章