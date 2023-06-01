向未婚妻傳短訊稱「晚點見」　急症室醫生失蹤10天後被尋獲屍體

美國一名急症室醫生，21日突然人間蒸發，家屬焦急地尋找近一周後，屍體在阿肯色州西北部被發現，不過在失蹤當天早上，他才和未婚妻傳完訊息後，下次再見卻已成屍體，整起案件疑點重重。

汽車無上鎖 財物無失竊

今年49歲的約翰·福賽斯（John Forsyth）在一間醫院的急症室上班，根據同事對他的印象，約翰對工作非常負責，在同間醫院工作了15年，對病患提供了無微不至的關心。

5月21日早上7點左右，約翰才傳了簡訊給未婚妻表示「晚點見」，接着便沒有任何有關他的行蹤，醫院看到約翰曠工，認為他絕對不會做出這樣的事，生怕發生意外，趕緊報警搜尋。

警方介入後，發現約翰的車子停在醫院附近公園，汽車沒有上鎖，車上有約翰的錢包、兩部手機和一台筆記本電腦，看起來沒有失竊痕跡。隨後包括密蘇里州公路巡邏隊在內的多個執法機構，動用人力、警犬和無人機，在公園附近半徑15公里進行搜索，不過一無所獲。