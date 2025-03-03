向烏提供221億元貸款 英揆熱情「安慰」澤連斯基

美國總統特朗普日前與烏克蘭總統澤連斯基的會面淪為罵戰，令國際側目。澤連斯基訪美後轉抵英國倫敦，獲英方熱情「安慰」。他會晤了英揆施紀賢，亦覲見英王查理斯三世，英方並跟歐洲多國領袖召開峰會，商討結束俄烏戰爭。施紀賢宣布英國將向烏方提供22.6億英鎊(約221億港元)貸款，但據報其私下叮囑澤連斯基跟特朗普修好。美媒則引述消息，指特朗普正考慮取消對烏克蘭的所有軍事援助。 國際關注特朗普2.0下美歐「漸行漸遠」，歐洲多國至今仍表明力挺烏克蘭。澤連斯基在當地時間前日下午到達唐寧街10號首相府，跟施紀賢會面。施紀賢重申支持烏克蘭，並宣布英國將向烏方提供22.6億英鎊(約221億港元)貸款，以增強國防。施紀賢表示非常歡迎澤連斯基到訪，揚言「你有英國作為全面後盾。我們定必與你們並肩，以堅定不移決心實現雙方的目標，就是持久和平」。澤連斯基形容與施紀賢的會面溫暖、有意義，感謝英國過去3年一直支援烏方。澤連斯基及施紀賢當場無回應有關澤連斯基跟特朗普不歡而散的提問。

英召開歐洲領袖峰會商討俄烏停戰 英王查理斯三世周日在桑德靈厄姆宮跟澤連斯基會面，分析認為此安排是欲展示澤連斯基跟獲邀第二次國事訪英的特朗普，有同等待遇。歐洲多國領袖於周日出席峰會，施紀賢在會前提及特朗普和澤連斯基爭執的事，指正致力充當恢復和談的橋樑，並透露英法及烏克蘭已同意合作制定停火方案，或將有多一、兩個國家參與，之後會提交給美國討論。法國總統馬克龍較早前與澤連斯基通電話，呼籲他與特朗普保持冷靜；北約秘書長呂特則說澤連斯基須找辦法修復跟特朗普的關係。《金融時報》在峰會舉行前指，施紀賢將警告澤連斯基和其他歐洲領袖，烏克蘭的和平之路必須有白宮協助。

美媒︰特朗普擬撤對烏軍援 令美烏談不攏的關鍵，是特朗普拒讓烏克蘭加入北約，亦不肯提供安全保障。澤連斯基在白宮被特朗普及副總統萬斯批評他不尊重美國、不感恩。他前日在網上連環發文，重申感激美國過去3年支持烏克蘭、承認華府的支持是烏存亡關鍵，並表明仍想爭取美方促成俄烏和談，也願意與簽署礦產協議，但重申若烏克蘭不能加入北約，必須獲得美國提供安全保障。施紀賢接受BBC訪問時說，認為特朗普有意讓俄烏達致持久和平，但他不信任俄總統普京，故美國的安全保障相當重要。《華盛頓郵報》引述不具名官員稱，特朗普正在考慮取消對烏克蘭的所有軍事援助；美國有線新聞網絡(CNN)的消息人士則稱，現有援助相信會完成，但特朗普不會再宣布增加。

今次美烏領袖「世紀吵架」引起全球關注。對於有特朗普批評者指，白宮是故意設局激怒澤連斯基，白宮國家安全顧問沃爾茨(Mike Waltz)接受霍士電視台訪問時否認，指當日計劃舉行午餐和簽署礦產協議，他批評澤連斯基的行為損害了烏克蘭、侮辱了白宮，最後是他和國務卿魯比奧，向澤連斯基下逐客令。主持問及當他跟澤連斯基表明不會有午餐會及簽署議式時，澤連斯基有否驚訝，沃爾茨稱「說實話，他沒有。(但)他的團隊有。他的大使和顧問幾乎忍不住哭了(practically in tears)，他們希望這一切能繼續下去」，「最後我說，總統先生(澤連斯基)，你的時間不多了。在戰場上已是時不予你，在世界局勢上亦是，最重要的是，美國的援助和納稅人的容忍度並不是無限的」，「這是一位新總統(特朗普)，我們決心採取新的和平方式」。

美官指澤連斯基表現如「前女友」 沃爾茨並說，「若你(澤連斯基)不同意我們結束這戰爭的方式，沒問題，但你應在幕後這樣做，而不是這樣。這是完全不可接受的」。沃爾茨接受右翼新聞網布賴巴特新聞網(Breitbart News)訪問時言論更尖酸，指澤連斯基太著重於事實查證(fact check)，又說他似「前女友」，「就像一個前女友，想爭拗你9年前說過的每一件事，而非讓這段關係向前發展」。美國政情網站Politico引述消息指，有美國參議員事前已私下提醒澤連斯基要按照「劇本」跟特朗普會面、要表現自己非常感激，並簽署礦產協議，但最終澤連斯基未有依從。