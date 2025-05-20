吳哥窟驚傳雷擊意外釀3死　當局稱「負面消息」迅速封鎖

柬埔寨知名觀光地，同時也是世界遺產的吳哥窟，16日發生恐怖的雷擊意外，造成3人死亡、十多人受傷。相關消息第一時間被當局封鎖，但有不具名官員向《美聯社》證實，確實有人遭雷擊身亡。

據網民在社群媒體上發布的影片顯示，有兩輛救護車事發後趕抵現場，旁觀遊客和現場官員抬出一些受傷人員，並協助其他傷者步行離開。其他影片顯示，多人在醫院接受治療。

據《美聯社》報道，16日週五下午5點左右，一群在柬埔寨吳哥窟寺廟群觀光的遊客，突然遭遇大雷雨，正當他們在主廟周圍尋找遮蔽場所時，突然遭遇閃電襲擊。

雷擊意外造成多人死傷，柬埔寨當局以負面新聞為由封鎖消息。（示意圖／翻攝Unsplash）

旅遊部長發聲明要求網民刪除發文

意外發生後的隔天，柬埔寨旅遊部長豪特哈克（Hout Hak）發出聲明，要求網友刪除有關此事的網路發文，並稱傳播「負面訊息」可能會損害柬埔寨的旅遊業。

當局尚未公佈有關該事件的任何消息，但19日，一名不願透露姓名的官員向《美聯社》證實，有三名柬埔寨籍人士在雷擊中喪生。為了避免惹禍上身，這名官員不願透露姓名。

柬埔寨紅十字會發布最新消息稱，已送慰問包給2名罹難者家屬，罹難者分別為34歲的男子和52歲的女子。紅十字會拒絕透過電話進一步發表評論。

吳哥窟遺址的發言人沒有回應置評要求，地區衛生官員也沒有回應。