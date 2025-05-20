吳哥窟驚傳雷擊意外釀3死　當局稱「負面消息」迅速封鎖

柬埔寨知名觀光地，同時也是世界遺產的吳哥窟，16日發生恐怖的雷擊意外，造成3人死亡、十多人受傷。相關消息第一時間被當局封鎖，但有不具名官員向《美聯社》證實，確實有人遭雷擊身亡。
一群遊客在吳哥窟觀光時突遭閃電襲擊
據《美聯社》報道，16日週五下午5點左右，一群在柬埔寨吳哥窟寺廟群觀光的遊客，突然遭遇大雷雨，正當他們在主廟周圍尋找遮蔽場所時，突然遭遇閃電襲擊。
據網民在社群媒體上發布的影片顯示，有兩輛救護車事發後趕抵現場，旁觀遊客和現場官員抬出一些受傷人員，並協助其他傷者步行離開。其他影片顯示，多人在醫院接受治療。
旅遊部長發聲明要求網民刪除發文
意外發生後的隔天，柬埔寨旅遊部長豪特哈克（Hout Hak）發出聲明，要求網友刪除有關此事的網路發文，並稱傳播「負面訊息」可能會損害柬埔寨的旅遊業。
當局尚未公佈有關該事件的任何消息，但19日，一名不願透露姓名的官員向《美聯社》證實，有三名柬埔寨籍人士在雷擊中喪生。為了避免惹禍上身，這名官員不願透露姓名。
柬埔寨紅十字會發布最新消息稱，已送慰問包給2名罹難者家屬，罹難者分別為34歲的男子和52歲的女子。紅十字會拒絕透過電話進一步發表評論。
吳哥窟遺址的發言人沒有回應置評要求，地區衛生官員也沒有回應。
柬埔寨首相洪瑪奈上台後嚴控新聞消息
《美聯社》報道指出，柬埔寨首相洪瑪奈（Hun Manet）上台後嚴格控管新聞消息，有人權組織指責其利用司法系統起訴批評人士和政治對手 。
洪瑪奈於2023年接替父親洪森（Hun Sen）執政。洪森在近40年的獨裁統治期間，因為壓制言論自由而受到廣泛批評。
而吳哥窟是柬埔寨最著名的旅遊景點，每年吸引約250萬遊客，甚至出現在該國國旗上。
聯合國教科文組織稱該遺址是東南亞最重要的考古遺址之一，佔地約400平方公里，包含9世紀至15世紀高棉帝國首都的遺址 。
柬埔寨一直在積極開發該地區以吸引更多遊客，包括在附近的暹粒（Siem Reap）開設一座由中國大陸投資11億美元的新機場。這個計畫讓吳哥窟周圍約1萬個家庭搬遷到新的居住地點，當局聲稱皆為自願搬走。
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