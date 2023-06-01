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國際
2023-06-01 22:24:28

吸煙人口快將低於5% 瑞典勢成歐洲第一個無煙國

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瑞典室外座位區也禁煙。(美聯社)

瑞典室外座位區也禁煙。(美聯社)

531日是「世界無煙日」，歐盟吸煙率最低的瑞典，勢將成為歐洲第一個「無煙國」。「無煙國家」的定義為全國每日吸煙者少於人口的5%

美聯社報道，許多專家將瑞典的成功歸於數十年的反吸煙運動和立法措施，其他人則認為是口含煙(snus)的流行所致。口含煙是一種特殊的無煙煙草形式，既不咀嚼，也不吸食，只需放在嘴裡。在瑞典，它作為香煙替代品，但歐盟其他地方則禁用。

不論甚麼原因，吸煙人口低於5%，相信不用很久便能達到。根據歐盟統計局數據，2019年，瑞典人15歲以上每天吸煙的人只有6.4%，這比例在歐盟中最低，遠低於歐盟27國平均18.5%的水平。

瑞典流行的口含煙。(美聯社)

瑞典流行的口含煙。(美聯社)

瑞典民眾：喜歡健康生活

瑞典公共衛生局數據顯示，自2019年以來，吸煙率持續下降，去年只有5.6%

斯德哥爾摩居民安東森(Carina Astorsson)說，「我們喜歡健康的生活方式，我認為這就是原因」，自己從來沒有對吸煙感興趣，因為「我不喜歡煙的味道；我要好好照顧自己的身體」。

注重健康的瑞典人(包括年輕一代)似乎相當清楚吸煙的風險。20年前，幾乎20%人口吸煙，當時以全球而論，比例算是相對低。從那時起，禁煙措施降低了整個歐洲的吸煙率，包括禁止在餐廳吸煙。

巴士站貼出禁煙標誌。(美聯社)

巴士站貼出禁煙標誌。(美聯社)

新冠疫情令吸煙率回升

法國從2014年至19年，吸煙率出現創紀錄的下滑，但在新冠疫情高峰期，吸煙率便沒再下跌，部分原因是疫情造成壓力，民眾開始想抽煙。

2021年，法國1875歲的人中約三分一自稱吸煙，比2019年每天約有四分一人吸煙，有所增加。

禁煙方面，瑞典比大多數國家走得更前，這帶來了多種健康益處，包括相對較低的肺癌發病率。

瑞典大部分公眾場所禁煙

瑞典癌症協會秘書長艾瑞德(Ulrika Årehed)表示：「我們很早就開始在公共場所禁煙，首先是學校操場和課後活動中心，後來是餐廳、露天咖啡廳和巴士站等公共場所。同時，煙稅和嚴格的營銷管制也發揮重要作用。」

瑞典人口1,050萬，近年民眾點煙的景象愈來愈少見。巴士站、火車站、醫院以及公共建築物都禁止抽煙。瑞典與歐洲大部分地區一樣，酒吧和餐廳也禁煙，自2019年起，禁煙令也適用於室外座位區。

瑞典出售多款口含煙。(美聯社) 瑞典室外用餐區禁煙。(美聯社)
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