吸煙人口快將低於5% 瑞典勢成歐洲第一個無煙國

5月31日是「世界無煙日」，歐盟吸煙率最低的瑞典，勢將成為歐洲第一個「無煙國」。「無煙國家」的定義為全國每日吸煙者少於人口的5%。 美聯社報道，許多專家將瑞典的成功歸於數十年的反吸煙運動和立法措施，其他人則認為是口含煙(snus)的流行所致。口含煙是一種特殊的無煙煙草形式，既不咀嚼，也不吸食，只需放在嘴裡。在瑞典，它作為香煙替代品，但歐盟其他地方則禁用。 不論甚麼原因，吸煙人口低於5%，相信不用很久便能達到。根據歐盟統計局數據，2019年，瑞典人15歲以上每天吸煙的人只有6.4%，這比例在歐盟中最低，遠低於歐盟27國平均18.5%的水平。

瑞典民眾：喜歡健康生活 瑞典公共衛生局數據顯示，自2019年以來，吸煙率持續下降，去年只有5.6%。 斯德哥爾摩居民安東森(Carina Astorsson)說，「我們喜歡健康的生活方式，我認為這就是原因」，自己從來沒有對吸煙感興趣，因為「我不喜歡煙的味道；我要好好照顧自己的身體」。 注重健康的瑞典人(包括年輕一代)似乎相當清楚吸煙的風險。20年前，幾乎20%人口吸煙，當時以全球而論，比例算是相對低。從那時起，禁煙措施降低了整個歐洲的吸煙率，包括禁止在餐廳吸煙。