吸煙兼持同志彩虹旗 印度教女神海報犯眾怒 教徒網民轟褻瀆神明

一幅顯示印度女神迦尼(Kali)一手抽煙、一手持標誌同性戀彩虹旗的電影海報，惹起印度教徒憤怒，紛紛要求製片人撤回海報及禁播電影，也有人要求警方拘捕製片人。

印度電影人馬尼梅卡萊(Leena Manimekalai)本月2日在Twitter發布新作《迦尼》的海報，可見女神迦尼一手拿著煙刁在咀裡抽，一手持象徵同志的彩虹旗，其餘的手持各式法器。

海報觸怒許多印度教徒，多人在海報貼文下留言，斥責馬尼梅卡萊「傷害宗教情感」，「逮捕馬尼梅卡萊」的標籤隨之在社交網出現。

社會對 LGBT 接受度仍不高

不少網民對迦尼女神的抽煙形象感到不滿，也有少數人對迦尼女神手中的彩虹旗有意見。印度社會對LGBT(同性戀、雙性戀、跨性別者)的觀感雖已逐漸改變，但整體接受度仍不高。

有網民認為，馬尼梅卡萊之所以膽敢侮辱印度教神明，是因為印度教徒較為寬容，有人稱如果馬尼梅卡萊以同樣方法呈現伊斯蘭教先知，看看會有何後果。

根據印度教信仰，迦尼是雪山神女(Parvati)的分身之一，而雪山神女是破壞之神濕婆(Shiva)的妻子。傳統形象中，迦尼有4隻手，分別持彎刀、三叉戟、滴著血的惡魔頭顱以及一個用來盛血的容器。

當地傳媒報道，有律師向德里警方報案，指控馬尼梅卡萊傷害印度教徒情感，要求警方拘捕他。

根據印度刑法，任何褻瀆宗教信仰的蓄意及惡意行為，包括言語、文字及標語，最高判囚3年或罰款。

剛發生涉宗教爭議的斬頭案

印度西北部古城Udaipur於上月28日發生一宗裁縫遭人闖入店內斬頭案，該名裁縫遇害前在Facebook轉貼一則支持女性政治人物的文章，該名政治人物對伊斯蘭教先知穆罕默德發表具爭議的言論。

針對負面抨擊，馬尼梅卡萊回應，「迦尼」探討的是種族之間應互相關愛而非仇恨，因此也希望民眾對她也能展現關愛。