呆萌墨西哥蠑螈密度驟降99.5%　學者發起虛擬領養保育

長相呆萌的墨西哥蠑螈近年成為國際流行寵物，但根據當地研究顯示，墨西哥蠑螈的族群密度在不到20年內驟降了99.5%，令這個物種在當地存活數量岌岌可危，因此生物學家發起一項籌款活動，希望民眾付費虛擬領養墨西哥蠑螈，作為保育經費。

被稱為有「不老容顏」的墨西哥蠑螈，因為皮膚粉嫩、長相呆萌，近年成為流行的兩棲寵物，但是墨西哥國立自治大學的生態學家最新族群數量普查顯示，以前在墨西哥每平方公里平均有6,000隻蠑螈，如今只剩下36隻，不到20年的時間驟降了99.5%；另一項最近國際研究指出，野外的墨西哥蠑螈只剩下不到1,000隻。因此於上周六(25日)發起名為「Adoptaxolotl」虛疑領養墨西哥蠑螈活動，號召民眾以美金10元至5393元不等的方案。領養人可獲得即時更新領養蠑螈的健康狀況。捐贈者也可以另外付款，為領養的蠑螈購買一頓虛擬晚餐。