呆萌墨西哥蠑螈密度驟降99.5%　學者發起虛擬領養保育

長相呆萌的墨西哥蠑螈近年成為國際流行寵物，但根據當地研究顯示，墨西哥蠑螈的族群密度在不到20年內驟降了99.5%，令這個物種在當地存活數量岌岌可危，因此生物學家發起一項籌款活動，希望民眾付費虛擬領養墨西哥蠑螈，作為保育經費。
被稱為有「不老容顏」的墨西哥蠑螈，因為皮膚粉嫩、長相呆萌，近年成為流行的兩棲寵物，但是墨西哥國立自治大學的生態學家最新族群數量普查顯示，以前在墨西哥每平方公里平均有6,000隻蠑螈，如今只剩下36隻，不到20年的時間驟降了99.5%；另一項最近國際研究指出，野外的墨西哥蠑螈只剩下不到1,000隻。因此於上周六(25日)發起名為「Adoptaxolotl」虛疑領養墨西哥蠑螈活動，號召民眾以美金10元至5393元不等的方案。領養人可獲得即時更新領養蠑螈的健康狀況。捐贈者也可以另外付款，為領養的蠑螈購買一頓虛擬晚餐。
生態學家：冀捐款可延續普查計畫
發起募款活動的生態學家Luis Zambrano González表示，希望把領養捐款用於明年3月將展開的墨西哥蠑螈族群數量普查計畫。去年他也曾發起募款，用於墨西哥蠑螈圈養繁殖實驗以及棲地保育。他說，如果沒有物種的數量和分佈數據，就很難知道這些生物還剩下多少，以及優先考慮投入哪些資源。
不過，為墨西哥政府調查蠑螈物種的另一名生態學家Alejandro Calzada表示，墨西哥幾乎所有18種蠑螈已處於極度瀕危狀態，原因包括日益嚴重的水污染、致命的兩棲真菌和外來種鱒魚的威脅。報道亦指，墨西哥現任總統的6年任期內，給予該國環境部門的資金比其前任減少35%，最近又再批准將環境部門的資金削減11%。
若水中生存環境不變可「童顏」一生
墨西哥蠑螈臉頰兩側分別長了3根外鰓，在當地被稱為「水怪」，平均體長僅20公分，若生存於水的環境不變，能維持粉嫩的容顏，以幼年水棲方式度過一生。一旦遇到水域乾涸、食物銳減等情形，墨西哥蠑螈也會轉為適應陸地生活，變態捨棄如蝌蚪般的尾部以外頭上的外鰓，改用肺呼吸，同時還會全身變黑、手腳變大。於是挑戰維持墨西哥蠑螈的幼態成為國際上流行的飼養樂趣。此外，蠑螈不可思議的四肢再生能力，也令科學家嚐試從中尋找組織修復、甚至癌症復原的關鍵。