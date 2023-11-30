熱門搜尋:
LV時裝秀 基辛格 明愛醫院 Lolly Talk CLOCKENFLAP 年少日記 TVB 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 朗然
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-30 16:08:02

呆萌墨西哥蠑螈密度驟降99.5%　學者發起虛擬領養保育

分享：
呆萌墨西哥蠑螈密度驟降99.5%，學者發起虛擬領養保育。(X)

呆萌墨西哥蠑螈密度驟降99.5%，學者發起虛擬領養保育。(X)

長相呆萌的墨西哥蠑螈近年成為國際流行寵物，但根據當地研究顯示，墨西哥蠑螈的族群密度在不到20年內驟降了99.5%，令這個物種在當地存活數量岌岌可危，因此生物學家發起一項籌款活動，希望民眾付費虛擬領養墨西哥蠑螈，作為保育經費。

被稱為有「不老容顏」的墨西哥蠑螈，因為皮膚粉嫩、長相呆萌，近年成為流行的兩棲寵物，但是墨西哥國立自治大學的生態學家最新族群數量普查顯示，以前在墨西哥每平方公里平均有6,000隻蠑螈，如今只剩下36隻，不到20年的時間驟降了99.5%；另一項最近國際研究指出，野外的墨西哥蠑螈只剩下不到1,000隻。因此於上周六(25)發起名為「Adoptaxolotl」虛疑領養墨西哥蠑螈活動，號召民眾以美金10元至5393元不等的方案。領養人可獲得即時更新領養蠑螈的健康狀況。捐贈者也可以另外付款，為領養的蠑螈購買一頓虛擬晚餐。

生態學家：冀捐款可延續普查計畫。

生態學家：冀捐款可延續普查計畫。

生態學家：冀捐款可延續普查計畫

發起募款活動的生態學家Luis Zambrano González表示，希望把領養捐款用於明年3月將展開的墨西哥蠑螈族群數量普查計畫。去年他也曾發起募款，用於墨西哥蠑螈圈養繁殖實驗以及棲地保育。他說，如果沒有物種的數量和分佈數據，就很難知道這些生物還剩下多少，以及優先考慮投入哪些資源。

不過，為墨西哥政府調查蠑螈物種的另一名生態學家Alejandro Calzada表示，墨西哥幾乎所有18種蠑螈已處於極度瀕危狀態，原因包括日益嚴重的水污染、致命的兩棲真菌和外來種鱒魚的威脅。報道亦指，墨西哥現任總統的6年任期內，給予該國環境部門的資金比其前任減少35%，最近又再批准將環境部門的資金削減11%

若水中生存環境不變可「童顏」一生。(X) 若水中生存環境不變可「童顏」一生。(X)

若水中生存環境不變可「童顏」一生

墨西哥蠑螈臉頰兩側分別長了3根外鰓，在當地被稱為「水怪」，平均體長僅20公分，若生存於水的環境不變，能維持粉嫩的容顏，以幼年水棲方式度過一生。一旦遇到水域乾涸、食物銳減等情形，墨西哥蠑螈也會轉為適應陸地生活，變態捨棄如蝌蚪般的尾部以外頭上的外鰓，改用肺呼吸，同時還會全身變黑、手腳變大。於是挑戰維持墨西哥蠑螈的幼態成為國際上流行的飼養樂趣。此外，蠑螈不可思議的四肢再生能力，也令科學家嚐試從中尋找組織修復、甚至癌症復原的關鍵。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受