告老還鄉｜表演近50年終退休　最老殺人鯨將回歸太平洋(有片)

動物表演隨著動物保護意識抬頭，不少地方的民眾開始抵制類似節目。日前，美國佛羅里達州的邁阿密海洋生態館(Miami Seaquarium)宣布，圈養了近50年之久的殺人鯨Lolita，將在2年內回歸太平洋。
綜合報道，1970年，當時年僅4歲的殺人鯨Lolita在美國西雅圖附近的海灣被不良集團捕捉，並以6,000美金賣給邁阿密海洋生態館，Lolita自此被困在被稱為全美國最細的魚缸裡，不斷為人類的表演，一晃已近50年，多年來有不同動保團體及民眾要求海洋館讓Lolita回歸大自然，在多方多年來努力不懈下地游說下，近年終於說服海洋館讓57歲的Lolita退休。
已請專業醫療團隊協助評估Lolita狀況
館方日前表示，已經與非營利組織達成協議，會在2年之內釋放Lolita，讓她回到太平洋的棲息地。今次的野放計畫也受到聯邦政府的關注，邁阿密戴德縣市長Daniella Levine Cava在新聞發表會上表示，多年來一直與多方機關醞釀讓Lolita回家(海洋)，已經請來專業的醫療團隊協助評估狀況。
殺人鯨是高度群居的哺乳動物，沒有天敵，壽命可達80歲。美國國家海洋和大氣管理局，於2015年將殺人鯨列為瀕危物種名單後，動物權益倡議團體不斷爭取Lolita的自由，終於在今年成功讓館方妥協。高齡57歲的她也成為人類歷史上大型野外捕獵中，存活最久的殺人鯨。