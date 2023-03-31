告老還鄉｜表演近50年終退休　最老殺人鯨將回歸太平洋(有片)

動物表演隨著動物保護意識抬頭，不少地方的民眾開始抵制類似節目。日前，美國佛羅里達州的邁阿密海洋生態館(Miami Seaquarium)宣布，圈養了近50年之久的殺人鯨Lolita，將在2年內回歸太平洋。

綜合報道，1970年，當時年僅4歲的殺人鯨Lolita在美國西雅圖附近的海灣被不良集團捕捉，並以6,000美金賣給邁阿密海洋生態館，Lolita自此被困在被稱為全美國最細的魚缸裡，不斷為人類的表演，一晃已近50年，多年來有不同動保團體及民眾要求海洋館讓Lolita回歸大自然，在多方多年來努力不懈下地游說下，近年終於說服海洋館讓57歲的Lolita退休。