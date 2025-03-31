周三將徵對等關稅 特朗普要求顧問採更進取立場

美國特朗普政府關稅措施陸續有來。特朗普日前宣布會於4月2日向所有進口汽車徵收25%關稅，外界亦觀望特朗普即將宣布會在當日實施的對等關稅措施。美媒指，特朗普欲持續推動全面貿易戰，已要求資深顧問在關稅問題上，採取「更進取立場」(a more aggressive stance)。 《華盛頓郵報》前日引述4名消息人士稱，特朗普正敦促高級顧問們對關稅採取更進取立場，指政府準備在全球貿易戰中大幅升級行動。報道稱，儘管來自華爾街和國會的盟友呼籲採取更審慎方式，但特朗普一直在推動旨在重塑美國經濟的全面貿易行動。

再提出對大部分商品徵普遍關稅 報道稱，特朗普持續地向顧問們表示，欲繼續增加貿易措施，近日更重提要向大多數進口商品的徵收普遍關稅的主張，不論這些商品來自哪個國家。但目前未知有關主張被考慮至何種程度。白宮對有關報道未有即時回應。 據報，特朗普對首個任期內沒有實施更廣泛關稅感到遺憾，並將責任歸咎於其顧問們的勸阻；他已向顧問們表明，關稅將為美國帶來勝利，能把製造業工作崗位帶回美國、並為政府增加數萬億美元收入。 特朗普較早前把實施對等關稅的4月2日稱為「解放日」(liberation day)。他上周五表示，對於與尋求避免美國關稅的國家達成協議持開放態度，但相關的協議必須在4月2日宣布對等徵稅之後才談判。澳洲總理阿爾巴尼斯表示，將會跟特朗普就關稅問題作單對單討論；並指澳洲政府與美國官員就關稅問題有建設性的接觸，過去數周未能與特朗普對話是因為特朗普決定放棄對話，直接實施關稅。澳洲將於5月3日舉行聯邦選舉，選民關注執政工黨、在野自由黨及國家黨聯盟，誰能更好地處理與特朗普的關係。

特朗普︰不在乎汽車製造商加價 特朗普於本月26日宣布，會於4月2日向所有非美國製造汽車加徵25%關稅。他接受美國全國廣播公司(NBC)訪問，被問及有否向外國汽車製造商施壓不得因應關稅加價時，表示沒有，並強調「我完全不在乎，我希望他們提高價格，因為如果他們這樣做，人們就會購買美國製造的汽車。我們有很多(本土汽車)」。