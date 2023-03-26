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國際
2023-03-26 16:55:07

命裡有時終須有｜警世文！19歲女中17.4億港元彩券 一個常見原因見財化水

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Rachel及男友見財化水，欲哭無淚。(互聯網)

Rachel及男友見財化水，欲哭無淚。(互聯網)

「命裡有時終須有，命裡無時莫強求」，非常適合套用在英國這位女士身上。她及男友用同一組數字，定時定候持續購買歐洲百萬彩(Euromillions)，結果真的中了，獎金達1.82億英鎊(約17.4億港元)，他們當然開心到不得了，然而很快便由天堂直墮地獄，一個仙都拎唔到，可能寧願從來都無中過獎，到底發生過甚麼事？

事主Rachel Kennedy的遭遇事發已經兩年，但因達「警世文」級數，近日因歐洲百萬彩又再累積出巨額彩池，而再被英國傳媒翻炒，讓民眾警剔。當年仍為大學生、19歲的Rachel及21歲的男友，挑選了6、12、22、29、33作「主要號碼」，再揀了6及11為「幸運號碼」，然後用每期自動轉帳的形式持續購買。結果5期過後，真的攪出了他們買的7個號碼，派彩1.82億鎊，Rachel透過手機app查閱，app也向她發出「Winning Match」，告訴她選的號碼跟中獎的一樣。

Rachel揀選的7個號碼，跟中獎號碼完全吻合，最終卻無獎。(互聯網)

Rachel揀選的7個號碼，跟中獎號碼完全吻合，最終卻無獎。(互聯網)

歐洲百萬彩｜職員確認號碼吻合 但「戶口不夠錢」

Rachel於是立即通知男友及媽媽，大家都覺得難以置信，滿心歡喜的她接著便致電歐洲百萬彩方面登記領獎，職員也告訴她「是的，你選的號碼全中了」，但接下來是令人晴天霹靂的噩耗，「但你戶口不夠錢，所以沒有過數，沒有買到彩券」。

警世文的主旨，就是提醒大家避免一個很多人都試過的疏忽︰用自動轉帳，但戶口唔夠錢。Rachel直言「本來我攀上了世界之巔，以為自己中獎，但原來沒有，男友比我更加難過」。男友Liam說，「我心都碎了……本來還在幻想夢想家居及名車……」欲哭無淚。

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