命裡有時終須有｜警世文！19歲女中17.4億港元彩券 一個常見原因見財化水

「命裡有時終須有，命裡無時莫強求」，非常適合套用在英國這位女士身上。她及男友用同一組數字，定時定候持續購買歐洲百萬彩(Euromillions)，結果真的中了，獎金達1.82億英鎊(約17.4億港元)，他們當然開心到不得了，然而很快便由天堂直墮地獄，一個仙都拎唔到，可能寧願從來都無中過獎，到底發生過甚麼事？

事主Rachel Kennedy的遭遇事發已經兩年，但因達「警世文」級數，近日因歐洲百萬彩又再累積出巨額彩池，而再被英國傳媒翻炒，讓民眾警剔。當年仍為大學生、19歲的Rachel及21歲的男友，挑選了6、12、22、29、33作「主要號碼」，再揀了6及11為「幸運號碼」，然後用每期自動轉帳的形式持續購買。結果5期過後，真的攪出了他們買的7個號碼，派彩1.82億鎊，Rachel透過手機app查閱，app也向她發出「Winning Match」，告訴她選的號碼跟中獎的一樣。