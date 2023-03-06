咁失威？！ChatGPT挑戰印度公務員資格試失敗 專家分析原因

人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT去年11月面世後在美國各考場過關斬將，但在印度卻遭遇滑鐵盧，於公務員資格考試不及格。印度雜誌分析，數據庫未充分更新，是ChatGPT考試失利的主因。

ChatGPT以驚人的「智力」及大數據運用能力爆紅，近日不但通過美國明尼蘇達大學法學院及賓夕法尼亞大學華頓商學院的考試、取得Google三級編碼工程師資格，更通過了美國執業醫生資格試。

ChatGPT被倒扣分數

然而，印度科技趨勢分析雜誌《Analytics India Magazine》(AIM)以印度公務員考試2022年度初階試題來考驗ChatGPT，結果ChatGPT在100題中只答對54題，部分題目更因答錯而被倒扣分數，最終未能達到及格標準。

《AIM》報道，考題涵蓋印度地理、經濟、歷史、生態、綜合科學和時事，ChatGPT不及格的原因，可能是因為其數據庫資料只更新至2021年。