咁失威？！ChatGPT挑戰印度公務員資格試失敗 專家分析原因

人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT去年11月面世後在美國各考場過關斬將，但在印度卻遭遇滑鐵盧，於公務員資格考試不及格。印度雜誌分析，數據庫未充分更新，是ChatGPT考試失利的主因。
ChatGPT以驚人的「智力」及大數據運用能力爆紅，近日不但通過美國明尼蘇達大學法學院及賓夕法尼亞大學華頓商學院的考試、取得Google三級編碼工程師資格，更通過了美國執業醫生資格試。
ChatGPT被倒扣分數
然而，印度科技趨勢分析雜誌《Analytics India Magazine》(AIM)以印度公務員考試2022年度初階試題來考驗ChatGPT，結果ChatGPT在100題中只答對54題，部分題目更因答錯而被倒扣分數，最終未能達到及格標準。
《AIM》報道，考題涵蓋印度地理、經濟、歷史、生態、綜合科學和時事，ChatGPT不及格的原因，可能是因為其數據庫資料只更新至2021年。
挑戰印度最難國家考試
印度公務員考試由聯邦公務員委員會主辦，號稱「印度最難國家考試」，去年約115萬人報考，但錄取率僅5%。
即使如此，因印度公務員享有很高的社會地位，有就業、居住及醫療等保障，每年仍吸引數以百萬計民眾報考。
科技巨頭：ChatGPT不能取代人類
印度軟件服務巨擘Infosys創辦人N. R. Narayana Murthy本月2日在一場科技論壇上表示，ChatGPT不至於搶走人類的飯碗。他說，1970年代後期程式碼生成器面世，當時許多程式設計員都擔心失業，結果這並未發生，「人類的大腦是最具彈性的工具，人類的創意搭配了科技，能解決更多的大問題。」