咁樣逍遙法外？意大利女扒手靠懷孕10次 一再推遲入監服刑

扎希羅維奇被稱為意大利「扒手界女王」，憲兵日前到吉卜賽營地拘捕她。(互聯網)

咁都得！？意大利扒手猖獗，一名女子犯下149宗盜竊案，累積刑期長達30年，但她靠「接連懷孕10次」這一招不斷申請延後入監，讓警方大嘆無奈。

31歲的扎希羅維奇(Ana Zahirovic)，近日成為意大利媒體的焦點。她專門在羅馬、米蘭等大城市的地鐵或觀光景點，與同黨一起扒竊遊客財物，20年內累積犯案149宗，最近一次是在今年7月。

女扒手以甚麼理由逃避刑責？

扎希羅維奇是吉卜賽人，住在羅馬近郊的吉卜賽營地。報道指，憲兵隊日前到該營地拘捕她，但她已習慣被捕，因為她總是能靠著「懷孕」或「撫養幼兒」等理由，迅速重獲自由。