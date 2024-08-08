咁樣逍遙法外？意大利女扒手靠懷孕10次 一再推遲入監服刑

咁都得！？意大利扒手猖獗，一名女子犯下149宗盜竊案，累積刑期長達30年，但她靠「接連懷孕10次」這一招不斷申請延後入監，讓警方大嘆無奈。
31歲的扎希羅維奇(Ana Zahirovic)，近日成為意大利媒體的焦點。她專門在羅馬、米蘭等大城市的地鐵或觀光景點，與同黨一起扒竊遊客財物，20年內累積犯案149宗，最近一次是在今年7月。
女扒手以甚麼理由逃避刑責？
扎希羅維奇是吉卜賽人，住在羅馬近郊的吉卜賽營地。報道指，憲兵隊日前到該營地拘捕她，但她已習慣被捕，因為她總是能靠著「懷孕」或「撫養幼兒」等理由，迅速重獲自由。
意大利扒手界女王
扎希羅維奇在過去20年連續生下10個孩子，並不停以此理由申請延後入監服刑，最近一次生產，是去年5月生下女兒，而在7月被捕後，已再向法院提出緩刑申請。報道指，她早年在米蘭活動，2015年轉到羅馬犯案，在地鐵上偷竊手法靈巧，被媒體戲稱是「扒手界女王」。
右派議員主張孕婦也必須服刑
意大利各觀光城市以扒手猖獗聞名國際，各地方政府加強打擊小偷盼洗刷惡名，除了加派警員巡邏，也積極宣傳防盜，扎希羅維奇的案例卻凸顯了警方的無奈。右派聯盟黨主張修法，要求懷孕或有一歲以下幼兒的女性罪犯也必須服刑。
然而，眾議院周三(7日)討論司法改革案時，聯盟黨的提案卻引發激辯，左派民主黨批評，此舉涉及對吉卜賽女性的性別與種族歧視。聯盟黨議員則反駁，修法不是歧視，反而可保護吉卜賽婦女免於「被迫持續懷孕」的悲慘處境。