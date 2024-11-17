咁詭異？！紐約女子看電視 驚見主角家和自己家一模一樣 當場嚇壞

咁詭異？！美國紐約一名女子看真人騷節目時，赫然發現主角家裡的間隔、陳設和家具等竟和自己的一模一樣，就連冰箱和電視型號都一樣，突然覺得自己好像占基利經典電影《真人Show》(The Truman Show)裡的主角，感到很不安……
29歲喜劇演員達戈斯蒂尼(Stephanie D'Agostini)在TikTok上傳影片分享，本月9日她在家裡看兩性關係真人騷「Couples Therapy」時，突然發現主角夫婦所住的公寓看起來和她的家一模一樣。
電視中的家熟口熟面
影片中，達戈斯蒂看電視期間突然停下來，抬頭望向自己的公寓，發現節目中許多陳設也「熟口熟面」，同樣的物品也出現在她家中，包括同款電視和冰箱，連貼在上面的貼紙都一樣。
網民都嚇親
許多網民看過影片後都表達驚訝，紛紛留言「好恐怖，如果是我，我會覺得自己瘋了」、「好像驚悚片的劇情」、「像《真人Show》還算好，像《Black Mirror》(英國科幻電視劇)就更恐怖」。也有網民打趣說：「如果你改變家中某樣東西，節目裡的也會變嗎？」
為何會這樣？
為何會這樣離奇？達戈斯蒂尼追查原因，其後表示她向電視台查詢，結果獲得節目製作人回覆，指節目拍攝地點的確是她所住的大廈，那對夫婦是她搬來之前的房客，所以節目中的場景有可能真是她的家。