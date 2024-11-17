咁詭異？！紐約女子看電視 驚見主角家和自己家一模一樣 當場嚇壞

節目中的裝修和陳設等(左圖)，竟和達戈斯蒂尼的家(右圖)一模一樣。(互聯網)

咁詭異？！美國紐約一名女子看真人騷節目時，赫然發現主角家裡的間隔、陳設和家具等竟和自己的一模一樣，就連冰箱和電視型號都一樣，突然覺得自己好像占基利經典電影《真人Show》(The Truman Show)裡的主角，感到很不安……

29歲喜劇演員達戈斯蒂尼(Stephanie D'Agostini)在TikTok上傳影片分享，本月9日她在家裡看兩性關係真人騷「Couples Therapy」時，突然發現主角夫婦所住的公寓看起來和她的家一模一樣。

電視中的家熟口熟面

影片中，達戈斯蒂看電視期間突然停下來，抬頭望向自己的公寓，發現節目中許多陳設也「熟口熟面」，同樣的物品也出現在她家中，包括同款電視和冰箱，連貼在上面的貼紙都一樣。