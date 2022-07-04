咁邪惡？英14歲男童蒲夜店涉強姦販毒 保安「懶懶閒」放虎歸山

確係人細鬼大……英國一名14歲男童涉嫌在夜店販毒、性侵女子，但夜店保安「懶懶閒」，捉到疑犯後不久即放人，被警方狠批處理不當，直言夜店接到性侵投訴後不報警，「令人驚訝」。

英國《太陽報》報道，事發於上周三凌晨，涉案男童在曼徹斯特Gay Village一間夜店涉嫌向一群女子兜售毒品，其中一人跟著他進男廁，據稱她就在廁格被男童強姦。女子事後發短訊給女友人求救，夜店保安接報後即抓獲涉事男童，把他扣留在店外。可是，男童其後獲釋，原因是受害人不想驚動警方。但她一名友人其後報警，警員隨後接報到場。結果，該名14歲男童涉嫌性侵被捕，落口供後准予保釋。警方指，男童使用假身份證明文件騙過保安，獲准進入夜店。

夜店「一塌糊塗」

警方並猛烈批評夜店保安處理不當。事發時，一名保安曾進入男廁，敲廁格的門，發現兩人在內但沒有干涉，便逕自離開。警方發言人指，很明顯，保安員明知廁格裡有兩人都沒有要求開門檢查，是不妥做法。更令人「震驚」的是，事件涉強姦指控，但保安員扣留涉事男童再放人，夜店由始至終都沒報警，直至受害人的友人報警，才將男童正式拘捕。發言人形容，這是整件事中「最匪夷所思的環節之一」。

涉事夜店已被停牌，其代表律師稱，店方「明白事件的嚴重性」，正進行「徹底調查」。