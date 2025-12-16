和歌山二代貓站長離世　500粉絲參加葬禮告別(有片)

日本和歌山電鐵旗下的貴志川線，本月13日在貴志站舉辦第二代貓站長「ニタマ」(Nitama)的社葬。這隻備受民眾喜愛的三花貓，在上個月去世，員工、粉絲在內約500人參加悼念。

綜合報道，雌性三花貓Nitama在2015年夏天接替同樣是三花貓的第一任貓站長「たま」(Tama)，成為第二任貓站長，因為活潑可愛的外表為貴志川線的觀光做出不少貢獻，很快就晉升到「社長代理」。Nitama在今年10下旬開始食慾不振，11月20日去世，終年15歲，和歌山電鐵也在當天頒布最終辭令，追贈Nitama為「貴志川線名譽特別站長」，向牠的長年服務致上最高敬意。