和歌山二代貓站長離世　500粉絲參加葬禮告別(有片)

日本和歌山電鐵旗下的貴志川線，本月13日在貴志站舉辦第二代貓站長「ニタマ」(Nitama)的社葬。這隻備受民眾喜愛的三花貓，在上個月去世，員工、粉絲在內約500人參加悼念。
綜合報道，雌性三花貓Nitama在2015年夏天接替同樣是三花貓的第一任貓站長「たま」(Tama)，成為第二任貓站長，因為活潑可愛的外表為貴志川線的觀光做出不少貢獻，很快就晉升到「社長代理」。Nitama在今年10下旬開始食慾不振，11月20日去世，終年15歲，和歌山電鐵也在當天頒布最終辭令，追贈Nitama為「貴志川線名譽特別站長」，向牠的長年服務致上最高敬意。
伊太祈曽站貓站長出席Nitama葬禮
Nitama的社葬13日在貴志站車站舉行，來自全國各地多達500名貓站長粉絲在車站外參加社葬。目前在伊太祈曽站擔任貓站長的「よんたま」(Yontama)也出席社葬。當地神社宮司誦讀祝詞，和歌山電鐵社長小嶋光信擔任葬儀委員長並致詞說，「Nitama努力工作，帶給我們無可取代的療癒與陪伴，未來希望牠能與初代站長たま一起在天上繼續守護和歌山電鐵。」
