和歌山縣知事岸本周平曾因腰痛請假 暈倒送院不治享年68歲

日本和歌山縣知事岸本周平，4月14日驚傳在宿舍暈倒後送院不治，享年68歲。日本媒體驚爆，三天前他曾稱腰痛臨時請假，隔天疑似硬撐去參加大阪世博的抬轎活動，不料沒多久後就發生意外。
據《MBS News》和《Sponichi Annex》等日本傳媒綜合報道，日本時間4月15日早上9點33分和歌山縣知事岸本周平於醫院被宣告死亡，死因為「敗血性休克」。
岸本知事是由4月14日上午10點15分左右，於和歌山縣知事宿舍寢室內突然暈倒，被發現時已經失去意識，被送入深切治療部搶救。
4月11不適 2日後出席世博抬轎活動
副知事宮崎泉透露，岸本曾於4月11日表示自己腰痛得受不了，因此缺席4月12日的大阪世博開幕禮。但4月13日又如常出席世博的和歌山館開幕活動，穿著傳統服飾在紀州東照宮和歌祭時抬轎。
宮崎在記者會上強調，岸本生前並無慢性疾病，「出席活動時看不太出來他不舒服，但可能真的很會忍耐，所以強忍不讓大家看到他難受的模樣」。
報道指出，「敗血性休克」主要是細菌、病毒和真菌侵入體內並擴散全身，導致體內器官停止正常運作，並導致器官衰竭的疾病。患者會出現呼吸困難、心跳過快及意識障礙等症狀。
其中，即使透過靜脈注射等適當治療，器官缺氧和低血壓也無法改善的危險狀態稱之為「感染性休克」。感染性休克會伴隨少尿和意識模糊。這是一種死亡率非常高的疾病。
敗血性休克臨床死亡率近三成
據日本集中治療醫學會最新指南指出，「敗血性休克」是敗血症當中最嚴重的狀態，臨床上死亡率將近三成。
除了老人、嬰兒及孕婦，要是癌症病患及有糖尿病等慢性疾病族群，若免疫力降低，就容易由敗血症惡化為敗血性休克。
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