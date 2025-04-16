和歌山縣知事岸本周平曾因腰痛請假 暈倒送院不治享年68歲

日本和歌山縣知事岸本周平，4月14日驚傳在宿舍暈倒後送院不治，享年68歲。日本媒體驚爆，三天前他曾稱腰痛臨時請假，隔天疑似硬撐去參加大阪世博的抬轎活動，不料沒多久後就發生意外。

岸本知事是由4月14日上午10點15分左右，於和歌山縣知事宿舍寢室內突然暈倒，被發現時已經失去意識，被送入深切治療部搶救。

4月11不適 2日後出席世博抬轎活動

副知事宮崎泉透露，岸本曾於4月11日表示自己腰痛得受不了，因此缺席4月12日的大阪世博開幕禮。但4月13日又如常出席世博的和歌山館開幕活動，穿著傳統服飾在紀州東照宮和歌祭時抬轎。

宮崎在記者會上強調，岸本生前並無慢性疾病，「出席活動時看不太出來他不舒服，但可能真的很會忍耐，所以強忍不讓大家看到他難受的模樣」。