和諧式客機｜20年前失敗收場 美航被指冒險訂20架新超音速客機Overture

美國飛機製造商Boom Supersonic新一代超音速客機Overture，被稱為20年前退役的和諧式客機Concorde之子，來往美國紐約和倫敦只需3.5小時。雖然預計2029年才可投入服務，美國航空公司宣布已訂購20架Overture，而且不可收回訂金。美航此舉被指冒險，由英國和法國合作的上一代超音速客機Concorde無論對航空公司的營運和搭客來說都太貴，最終被「淘汰」。有專家則指Overture於2029年投入服務太進取，對飛機來說引擎最重要，Boom Supersonic還未找到引擎生產商，而且採用4引擎，現在客機都改用雙引擎。
和諧式客機｜來往紐約和倫敦僅3.5小時
美國航空是第二間落訂的美國公司，聯合航空去年訂購了15架Overture。雙方都無透露訂金是多少。Boom Supersonic行政總裁Blake Scholl堅持Overture有別Concorde，乘客可負擔機票的價錢。以紐約飛往倫敦為例，3.5小時航程機票費用太概4,000至5,000美元(約3.12萬至3.9萬港元)，他說：「每年有關航線都有數千萬乘客選搭商務客位，而Overture將會大大提高航程時速。」他認為，航空公司將可獲盈利。Overture最高時速是音速的1.7倍，約時速2,000公里，可載65至80名乘客。
和諧式客機｜還未找到引擎生產商 採用逐步淘汰4引擎
Overture將在2025年製成，於翌年首飛，預料可在2029年載客。外界質疑Boom Supersonic所訂的時間表過於進取，現在甚至還未找到引擎生產商，只是正與勞斯萊斯公司等廠商洽談。航空工業分析家Richard Aboulafia稱，「對超音速客機來說，不是設計客機，而是先設計引擎。」另外，Boom Supersonic說，Overture將使用可持續航空燃料，那通常由植物原料製造，而它們目前正缺乏供應，也很昂貴。該公司上月也公布修改設計，令機身更簡潔，也減低製造和維修成本；最明顯改變是由3引擎改為4引擎。報道指，4引擎飛機的市場正萎縮，波音747飛機採用4引擎主要用於貨運，另一飛機製造商空中巴士則於2021年停止生產A380。現時的客機大部分採取雙引擎。
和諧式客機｜達美航空：回本成疑
Aboulafia表示，4引擎飛機從各方面來看都不值得，由經濟至氣體排放角度，「沒有人想要更多引擎，只想要更少」。達美航空等美國航空公司暫時無意跟隨美國航空和聯合航空訂購Overture，達美行政總裁Ed Bastian表示，除非有信心可以穩定地回本，否則無意投資。美國航空首席財務官Derek Kerr則稱，在日後航空市場，超音速飛行將成為運送乘客主力。