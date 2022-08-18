和諧式客機｜20年前失敗收場 美航被指冒險訂20架新超音速客機Overture

美國飛機製造商Boom Supersonic新一代超音速客機Overture，被稱為20年前退役的和諧式客機Concorde之子，來往美國紐約和倫敦只需3.5小時。雖然預計2029年才可投入服務，美國航空公司宣布已訂購20架Overture，而且不可收回訂金。美航此舉被指冒險，由英國和法國合作的上一代超音速客機Concorde無論對航空公司的營運和搭客來說都太貴，最終被「淘汰」。有專家則指Overture於2029年投入服務太進取，對飛機來說引擎最重要，Boom Supersonic還未找到引擎生產商，而且採用4引擎，現在客機都改用雙引擎。

和諧式客機｜來往紐約和倫敦僅3.5小時

美國航空是第二間落訂的美國公司，聯合航空去年訂購了15架Overture。雙方都無透露訂金是多少。Boom Supersonic行政總裁Blake Scholl堅持Overture有別Concorde，乘客可負擔機票的價錢。以紐約飛往倫敦為例，3.5小時航程機票費用太概4,000至5,000美元(約3.12萬至3.9萬港元)，他說：「每年有關航線都有數千萬乘客選搭商務客位，而Overture將會大大提高航程時速。」他認為，航空公司將可獲盈利。Overture最高時速是音速的1.7倍，約時速2,000公里，可載65至80名乘客。

