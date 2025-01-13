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國際
2025-01-13 22:26:05

咖啡茶可樂紅酒 哪種造成最嚴重牙漬？實驗揭驚人答案

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牙醫Miles Madison以實驗揭示4款飲料哪款會導致最深的牙漬。(互聯網)

牙醫Miles Madison以實驗揭示4款飲料哪款會導致最深的牙漬。(互聯網)

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咖啡、茶、可樂、紅酒，哪種會造成最嚴重牙漬？美國一位牙醫的實驗揭示答案，他直言對結果感到震驚。

加州比華利山牙醫Miles Madison把4顆拔除的牙齒浸泡在咖啡、茶、可樂或紅酒中，每顆牙齒浸泡10天，日前在TikTok發布結果。

在「咖啡或茶」決戰中，咖啡以差微點數勝出，即牙漬較深。Madison揭示咖啡的結果時，指咖啡把牙冠染成黃色，牙腳則變成深啡色，他解釋原因是牙腳沒有琺瑯質保護，故會染得更深。相比之下，茶的結果雖然相似，但牙漬較淺，「它(茶)確實也有染色，但不像咖啡那樣嚴重」。

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牙醫Miles Madison把４顆牙齒泡在４款飲料中10天。(互聯網) 咖啡泡牙結果如何？(互聯網) 咖啡泡牙結果如何？(互聯網) 咖啡會把牙染成啡色。(互聯網) 咖啡會把牙染成啡色。(互聯網) 茶泡牙的結果如何？(互聯網) 茶跟咖啡一樣會把牙染成啡色，但相對較淺。(互聯網) 可樂泡牙結果如何？(互聯網) 可樂把牙齒染深色之餘，亦有腐蝕情況。(互聯網) 可樂把牙齒染深色之餘，亦有腐蝕情況。(互聯網) 可樂把牙齒染深色之餘，亦有腐蝕情況。(互聯網) 紅酒泡牙結果如何？(互聯網) 紅酒把整顆牙齒「上色」。(互聯網) 紅酒把整顆牙齒「上色」。(互聯網) 紅酒把整顆牙齒「上色」。(互聯網) 4款飲料所造成的牙漬，左至右為咖啡、茶、可樂、紅酒。(互聯網)

可樂侵蝕牙齒 紅酒把整顆牙「上色」

之後輪到可樂，Madison稱可能既深色，而且更有腐蝕性，結果可見牙腳被變成黑色，而牙冠則呈灰黃色而且有類似「生鏽」的痕跡。但最後揭曉的才是「大魔王」，牙齒被紅酒浸泡10天後，幾乎整隻變黑或是非常深沉的紅色，牙腳及牙冠都不能倖免，結果駭人，「紅酒把整顆牙齒染色。它染色了琺瑯質、根部，整顆牙齒」。

今次實驗並不反映現實狀況，因沒有人會把牙齒泡在這些飲料中10天，但也揭示了它們的「染色能力」。有網民指試過用可樂來抹走污漬，擔心喝太多可樂對牙齒不好；亦有網民自稱已飲紅酒50年，「我的牙齒仍很白啊」。

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