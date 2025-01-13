咖啡茶可樂紅酒 哪種造成最嚴重牙漬？實驗揭驚人答案

牙醫Miles Madison以實驗揭示4款飲料哪款會導致最深的牙漬。(互聯網)

咖啡、茶、可樂、紅酒，哪種會造成最嚴重牙漬？美國一位牙醫的實驗揭示答案，他直言對結果感到震驚。

加州比華利山牙醫Miles Madison把4顆拔除的牙齒浸泡在咖啡、茶、可樂或紅酒中，每顆牙齒浸泡10天，日前在TikTok發布結果。

在「咖啡或茶」決戰中，咖啡以差微點數勝出，即牙漬較深。Madison揭示咖啡的結果時，指咖啡把牙冠染成黃色，牙腳則變成深啡色，他解釋原因是牙腳沒有琺瑯質保護，故會染得更深。相比之下，茶的結果雖然相似，但牙漬較淺，「它(茶)確實也有染色，但不像咖啡那樣嚴重」。