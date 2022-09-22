咩玩法？TikTok興起感冒藥水煎雞挑戰 美國FDA警告會傷肺甚至致命(有片)

短片分享平台TikTok近期流行「NyQuil雞肉挑戰」(NyQuil Chicken Challenge)，網民用非處方感冒藥水「NyQuil」煎雞肉，聲稱吃後可舒緩傷風感冒症狀、晚上較易入睡，不少年輕人效法。美國食品及藥物管理局(FDA)發聲明警告這項挑戰「非常不安全」(very unsafe)，甚至可以致命，指出煎煮過程導致藥水濃度增加、成分改變，即使不吃，吸入藥水蒸氣也可能傷害肺部。
FDA：玩家可能不知不覺吸入高劑量藥水
短片可見，網民在平底鑊放上雞胸肉，再倒入大量NyQuil藥水，一邊煎一邊將雞胸肉翻面。FDA直指這項挑戰「愚蠢又倒胃口」(silly and unappetizing)，也可能「非常不安全」，指出烹煮藥物可能導致藥物濃度增加並改變其成分，「即使你沒吃下雞肉，烹煮過程中吸入藥物蒸氣，也可能導致高濃度藥物進入體內，可能傷害肺部。簡而言之，有些人可能在不知不覺中吸入高危險劑量的咳嗽和感冒藥」。
FDA指，這項社交網上的挑戰因「同輩壓力」而流行，拍片者誤用非處方藥物，並鼓勵他人效法，這些挑戰「常以年輕人為目標，可以傷害人，甚至致命」。
醫生：吃一塊雞等於攝取半瓶藥水
NyQuil主要用以治療傷風、感冒和過敏反應，含有乙醯胺酚(Acetaminophen)、右美沙芬 (Dextromethorphan)以及琥珀酸多西拉敏 (doxylamine succinate)等止痛、退燒藥成分，服食過量可能導致抽搐、嚴重暈眩、噁心、嘔吐、血壓改變、出現肝臟或呼吸問題等，嚴重的可能導致腦部損害、昏迷，甚至死亡。
美國弗吉尼亞聯邦大學家庭醫學臨床助理教授哈特曼(Aaron Hartman)指，若民眾吃下一塊雞胸肉，就等於攝取四分一甚至半瓶NyQuil。
苯海拉明挑戰亦出事
「NyQuil雞肉」及類似的「瞌睡雞肉」(sleepy chicken)挑戰最近幾個月在TikTok流行，FDA指它們類似早前的「苯海拉明挑戰」(Benadryl Challenge)，其鼓勵網民服食大量治療過敏症藥物苯海拉明，從而產生幻覺。FDA曾於2020年9月警告，指有青少年因服用過量被送進急症室，有人喪命。報道指，至少3名青年入院，一名15歲少女死亡。