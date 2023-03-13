哀悼3.11影片被KOL指輕佻　日本高校足球隊道歉或面臨被停賽

上周末（11日）是日本3.11大地震12年，日本琦玉縣榮高校足球隊原本在Instagram發布一段影片，悼念地震的遇難者。然而影響疑未有經過仔細的檢討，當中一名成員疑因為說話輕佻，遭到日本的KOL追擊，該校雖然已經為事件道歉，並已刪除影片，不過涉事的足球隊將面臨被暫停活動的處分。
榮高校足球隊在3.11發放的影片，本意為悼念地震的死難者。然而在其中一位成員的發言時，似乎未有思考過適合的說話，結果引發問題。該名成員表示：「來自東日本地震的觀眾，能夠活着真的值得高興。在墓地裡已經死去的人沒法再聽到，真是令人遺憾。」由於發言被指輕率，而且成員也表現得嬉皮笑臉，令有日本的KOL瀧澤對影片感到不滿，並作出公開批評。
校長為事件道歉
球隊在事後立即道歉並刪除了涉事影片，校長亦以個人名義為事件致歉表示：「今次，因為本校學生一段不洽當的影片，在社交媒體上發布，引起各方面人士的不快，為此我作出真誠的道歉。」然而該校的電話，在周一（13日）一直有人致電，令教職員非常忙碌，而學校足球隊的網頁，已將球員的個人資料刪除。
日本傳媒就報道，學校已在考慮所有的應對措施，當中包括停止足球部活動，令球隊不能參與今年的全國賽事。琦玉榮高雖然並不是全國賽事的常客，對上一次出席全國高校大賽已是2007年，但球隊去年也是縣內大賽的4強份子。
.@sakae460127 こんにちは！埼玉栄高校サッカー部の生徒さんがインスタで東日本大震災を生き抜いた方、亡くなった方に哀悼のメッセージを公開されていますが、炎上しそうなので消させた方がいいかもです！取り急ぎご報告まで！— 滝沢ガレソ🪚 (@takigare3) March 11, 2023
■撮影者https://t.co/NhK7AaYCvt
■サッカー部https://t.co/utjkmAJpAM pic.twitter.com/5FgJLAuWvQ