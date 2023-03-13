哀悼3.11影片被KOL指輕佻　日本高校足球隊道歉或面臨被停賽

上周末（11日）是日本3.11大地震12年，日本琦玉縣榮高校足球隊原本在Instagram發布一段影片，悼念地震的遇難者。然而影響疑未有經過仔細的檢討，當中一名成員疑因為說話輕佻，遭到日本的KOL追擊，該校雖然已經為事件道歉，並已刪除影片，不過涉事的足球隊將面臨被暫停活動的處分。

榮高校足球隊在3.11發放的影片，本意為悼念地震的死難者。然而在其中一位成員的發言時，似乎未有思考過適合的說話，結果引發問題。該名成員表示：「來自東日本地震的觀眾，能夠活着真的值得高興。在墓地裡已經死去的人沒法再聽到，真是令人遺憾。」由於發言被指輕率，而且成員也表現得嬉皮笑臉，令有日本的KOL瀧澤對影片感到不滿，並作出公開批評。