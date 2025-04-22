哈佛入稟控告特朗普政府干預學術自由 斥特朗普「反覆無常」

美國哈佛大學周一(21日)入稟法院控告特朗普政府干預學術自由，凸顯這所知名學府與總統特朗普之間的對抗升溫。特朗普曾威脅要削減對哈佛大學的資金，並試圖對其實施政治監管。 哈佛怒罵特朗普「獨斷獨行」 特朗普近期試圖讓國內幾所知名學府就範，稱它們容忍校園存在反猶太主義，並威脅要凍結預算、取消免稅地位和外國學生入學資格等，但哈佛大學未有屈服。該大學在提交給麻省聯邦法院的入稟狀中表示：「這案件涉及政府試圖利用扣減聯邦資金作為籌碼，以控制哈佛大學的學術決策。」入稟狀還列出其他幾所遭特朗普針對的機構，強調「政府此舉不僅藐視憲法第一修正案，也無視聯邦法律及規範」，形容特朗普行為「獨斷獨行，且反覆無常」。

特朗普下令凍結哈佛22億美元補助金 哈佛大學拒絕順從特朗普對其招生、聘用和政治傾向要接受政府監管的要求，激怒了特朗普，他上周才下令凍結對哈佛的22億美元(約171.6億港元)聯邦補助金。

哈佛要求特朗普支付訟費 哈佛在訴訟中要求法院裁定政府凍結資金及對聯邦補助金所施加的條件為非法，並要求特朗普政府支付哈佛的訴訟費用。 路透社指，除了哈佛，特朗普政府亦以校園抗議活動為由，暫停對哥倫比亞大學、普林斯頓大學、康奈爾大學、西北大學和布朗大學等知名學府的資助。哈佛是第一所針對特朗普這些行動而興訟的大學。