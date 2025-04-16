哈佛大學拒絕政府改革要求　特朗普威脅取消其免稅地位

美國哈佛大學拒絕應政府有關改革招聘、招生及教學等要求，以應對校內的反猶太主義後，被教育部凍結22億美元的撥款及6,000萬美元合約，總統特朗普再威脅要取消該校的免稅地位。
特朗普在旗下社交平台Truth Social貼文表示，如果哈佛繼續推動那些政治化、意識形態化，甚至受到恐怖主義啟發或支持的病態行為，該校或者應該失去免稅地位，並作為政治實體納稅，強調免稅資格完全取決於是否符合公眾利益。
哈佛大學：大學不會在獨立性和憲法權利上妥協
特朗普政府官員上周五(11日)去信哈佛大學，要求進行有意義的治理改革與重組，包括削弱學生和教職員在校務中的權力；採用並實施基於能力的招聘和錄取政策，停止一切基於種族、膚色和國籍等因素的優待；改革國際學生的招生流程，避免錄取敵視美國價值觀和制度的學生，包括支持恐怖主義或反猶主義的學生；關閉所有多元化、公平與包容政策相關的項目。
哈佛大學校長加伯(Alan Garber)周一(14日)在致哈佛社區成員的一封信中指出，政府不應命令私立大學教甚麼、應該招收或聘用哪些人、發展哪些學習與研究領域，認為政府的要求已超出聯邦政府權限，強調大學不會在獨立性和憲法權利上妥協。聯邦政府隨後凍結哈佛大學的22億美元撥款及6,000萬美元合約。