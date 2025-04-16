哈佛大學拒絕政府改革要求　特朗普威脅取消其免稅地位

美國哈佛大學拒絕應政府有關改革招聘、招生及教學等要求，以應對校內的反猶太主義後，被教育部凍結22億美元的撥款及6,000萬美元合約，總統特朗普再威脅要取消該校的免稅地位。

特朗普在旗下社交平台Truth Social貼文表示，如果哈佛繼續推動那些政治化、意識形態化，甚至受到恐怖主義啟發或支持的病態行為，該校或者應該失去免稅地位，並作為政治實體納稅，強調免稅資格完全取決於是否符合公眾利益。