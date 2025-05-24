哈佛大學起訴特朗普政府　法官叫停「國際生禁令」

美國特朗普政府於22日突然宣布撤銷哈佛大學的「學生與交流訪客計劃」（SEVP）認證，禁止該校招收國際學生，影響約6,800名外籍學生的簽證與學業安排。 美國聯邦法官懷特（Jeffrey White）也發布禁令，阻止特朗普政府在案件審理期間，終止包括哈佛大學在內各大學國際學生的合法身分。哈佛大學23日提起訴訟，並指控此舉違反美國憲法第一修正案。 堅決捍衛學術自由 哈佛大學已針對特朗普政府的禁令提起訴訟。綜合美國媒體報道，在特朗普政府宣布將阻止現有和未來的國際學生就讀該校後不到24小時，哈佛大學即採取法律行動。而特朗普政府已凍結了哈佛大學超過26億美元的資金，相關訴訟案預計將在7月進行審理。

哈佛大學校長賈伯（Alan Garber）在給全校師生的信中強烈譴責這項決定。他表示，這不僅危及數千名學生和學者的未來，也對全球追求教育與夢想的學生敲響警鐘。他強調，哈佛將堅決捍衛學術自由，反對政府非法且毫無根據的行為。

中國：反對將教育合作政治化 美國加州聯邦法官懷特於當地時間5月22日發布禁令，阻止政府在案件審理期間，終止包括哈佛大學在內各大學國際學生的合法身分。根據禁令內容，在案件審理期間，政府不得以移民身分為由，逮捕或拘留任何在美國境外出生的學生。這項禁令的發布，是回應4月18日超過100名受影響的留學生向美國聯邦法院提起的訴訟，他們要求恢復合法身分並阻止美國政府繼續實施該政策。