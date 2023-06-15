哈佛醫學院驚爆遺體遭盜 大腦人頭販賣 人皮染色做皮革 殮房經理夫婦被捕

美國麻省哈佛醫學院(Harvard Medical School)驚爆捐贈作研究的遺體遭盜賣，被販賣的人體部位包括人頭、大腦，甚至是割下來的人臉，有人更將買來的人皮染色做皮革，相當嚇人。事件涉及7人，殮房經理與妻子和兩名買家周三被捕及落案起訴，若定罪最高判監15年。
哈佛醫學院｜2018年起將人體殘骸帶回家
案情指55歲的殮房經理Cedric Lodge盜取從人類遺體割下來的部位，並帶回在新罕布什爾州的寓所，然後在網上發售。他的66歲妻子Denise，以及2名涉案買家44歲Katrina MacLean和46歲Joshua Taylor也被起訴。另有3人之前已被控。Lodge周三離開法庭時無回應記者問題。據悉買家MacLean於麻省開有一間驚嚇產品另類店舖，聯邦調查局(FBI)於3月曾搜查她的店舖和寓所。檢察官指，這個全美人體殘骸販賣網絡從2018年起運作至今年3月初。起訴書指4人串謀從跨州販運及出售盜取人體殘骸圖利。
哈佛醫學院｜買家到殮房「選購」遺體部位
Lodge自1995年起在哈佛大學工作，今年5月6日遭解僱。他在2018年至2022年8月16日任職殮房時盜取人體殘骸。檢察官指，Lodge沒有知會或獲哈佛醫學院准許偷取「人頭、大腦、皮膚、骨頭及其他人體殘骸」，將它們從麻省的殮房運到其新罕布什爾寓所。他涉嫌與妻子將盜取的人體部位出售給同案另兩名被告MacLean、Taylor和其他人，有時會透過美國郵政署服務寄到賓夕法尼亞和其他地方。Lodge有時也會讓MacLean等買家到殮房「揀選」想買的人體部位。
哈佛醫學院｜ 4600元買兩塊人臉
MacLean同時被控在其商店出售及存放人體殘骸，在2020年10月一次交易，她同意以600美元(約4,680港元)買兩塊割下來的人臉。調查員又指MacLean在2021年中將人皮寄給之前被起訴、居於賓夕法尼亞的涉案人Jeremy Pauley，後者將人皮染至深色用來製作皮革。狀詞又指，另一被告Taylor透過電子支付工具給了Lodge妻子Denise逾3.7萬美元(約28.8萬港元)買人體殘骸，其中在2019年5月19日，Taylor寄1,000美元(約7,800港元)給Denise，附上紙條寫著「7號頭顱」；另一次2020年11月20日交易，Taylor寄上200美元(約1,560港元)，紙條寫著「大腦」(braiiiiiins)。
MacLean和Taylor在2021年及2022年，從電子支付工具收取了Pauley近5萬美元(約39萬港元)，作盜取的人體殘骸的酬勞。檢察官指，這些案件匪夷所思，家屬捐出親人遺體是為了教學和研究用途，卻有人拿其牟利，極之惡劣。哈佛醫學院指被告應受道德讉責。