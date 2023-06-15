哈佛醫學院驚爆遺體遭盜 大腦人頭販賣 人皮染色做皮革 殮房經理夫婦被捕

美國麻省哈佛醫學院(Harvard Medical School)驚爆捐贈作研究的遺體遭盜賣，被販賣的人體部位包括人頭、大腦，甚至是割下來的人臉，有人更將買來的人皮染色做皮革，相當嚇人。事件涉及7人，殮房經理與妻子和兩名買家周三被捕及落案起訴，若定罪最高判監15年。

哈佛醫學院｜2018年起將人體殘骸帶回家

案情指55歲的殮房經理Cedric Lodge盜取從人類遺體割下來的部位，並帶回在新罕布什爾州的寓所，然後在網上發售。他的66歲妻子Denise，以及2名涉案買家44歲Katrina MacLean和46歲Joshua Taylor也被起訴。另有3人之前已被控。Lodge周三離開法庭時無回應記者問題。據悉買家MacLean於麻省開有一間驚嚇產品另類店舖，聯邦調查局(FBI)於3月曾搜查她的店舖和寓所。檢察官指，這個全美人體殘骸販賣網絡從2018年起運作至今年3月初。起訴書指4人串謀從跨州販運及出售盜取人體殘骸圖利。