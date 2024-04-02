哈利波特作者羅琳挑戰蘇格蘭新仇恨法例

蘇格蘭的新仇恨法例在4月1日生效，不過有關的法律引起《哈利波特》作者JK羅琳（JK Rowling）的抨擊，她更直指如果自己犯法，歡迎警察將她拘捕。

蘇格蘭在2021年通過有關的《仇恨罪法》，指明如果個人針對有關年齡、殘疾、宗教、性取向、跨性別或雙性別者身份，作出威脅及侮辱性的訊息及行為，可視為散播仇恨，最長將被囚禁7年。。而有關的法律，沒有將女性納入為受保護的群體，不過蘇格蘭之後將討論有關單獨的厭女主義法律。