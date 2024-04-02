哈利波特作者羅琳挑戰蘇格蘭新仇恨法例

蘇格蘭的新仇恨法例在4月1日生效，不過有關的法律引起《哈利波特》作者JK羅琳（JK Rowling）的抨擊，她更直指如果自己犯法，歡迎警察將她拘捕。
蘇格蘭在2021年通過有關的《仇恨罪法》，指明如果個人針對有關年齡、殘疾、宗教、性取向、跨性別或雙性別者身份，作出威脅及侮辱性的訊息及行為，可視為散播仇恨，最長將被囚禁7年。。而有關的法律，沒有將女性納入為受保護的群體，不過蘇格蘭之後將討論有關單獨的厭女主義法律。
Scotland's Hate Crime Act comes into effect today. Women gain no additional protections, of course, but well-known trans activist Beth Douglas, darling of prominent Scottish politicians, falls within a protected category. Phew! 1/11 pic.twitter.com/gCKGwdjr5m— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2024
羅琳批評有關的法例是限制言論及信仰自由，因為這可能令準確描述生理性別變成違法。羅琳在社交媒體上表示：「蘇格蘭的議員似乎更在意展現出女性氣質的男士感受，不論是厭女主義者還是機會主義者，都大過真正女性的權利和自由。」她批評：「除非我們容許將男人稱為男人，否則不可能準確地形容或解決針對女性的暴力或性暴力，以及解決現時女性權利受到的侵害。如果準確描述生理性感可能犯罪，那蘇格蘭的言論及信仰自由將被終結。」
當中她指出一些案件，包括兩名跨性別強姦犯在蘇格蘭的邊界綁架及侵害一名女孩，她指：「我目前在國外，不過當我寫這些的時候可能違反了新法例，我期待在回到蘇格蘭啟蒙運動發源地時被拘捕。」英國廣播公司（BBC）就表示，蘇格蘭警方未有就有關的帖文收到任何的投訴。