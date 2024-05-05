哈薩克前部長監生打死妻子　死者生前屢受家暴被禁聯絡外界

哈薩克前經濟部長比西姆巴耶夫2023年11月毆打31歲的妻子，又將重傷的妻子關在獨立的房間內，導致對方死亡。此前，這對夫妻經常在網上恩愛放閃。

綜合外媒報道， 44歲的比西姆巴耶夫（Kuandyk Bishimbayev）與妻子努科諾娃（Saltanat Nukenova）育有4個孩子，2023年11月9日，比西姆巴耶夫在哈薩克阿拉木圖一間親戚開設的餐廳VIP包廂內，對妻子拳打腳踢，導致對方頭部、腦部重傷，甚至扯住妻子的頭髮拖到沒監控的房間。唯施暴過程都被監視器拍下，並在庭審時公諸於眾。

監視器畫面揭穿謊言

更離譜的是，比西姆巴耶夫犯下毆妻罪行後，第一反應竟是打電話給自己的算命師，對方向他保證妻子不會有事，結果錯過黃金治療時間，12小時後救護人員抵達現場時，他的妻子努科諾娃早已在小房間氣絕身亡。

而比西姆巴耶夫一開始堅持自己無罪，直到2024年4月才鬆口確實有「毆打妻子」，但並非有意致對方於死地，不過隨着監視器畫面曝光，他的謊言不攻自破。