哈薩克前部長監生打死妻子　死者生前屢受家暴被禁聯絡外界

哈薩克前經濟部長比西姆巴耶夫2023年11月毆打31歲的妻子，又將重傷的妻子關在獨立的房間內，導致對方死亡。此前，這對夫妻經常在網上恩愛放閃。
綜合外媒報道， 44歲的比西姆巴耶夫（Kuandyk Bishimbayev）與妻子努科諾娃（Saltanat Nukenova）育有4個孩子，2023年11月9日，比西姆巴耶夫在哈薩克阿拉木圖一間親戚開設的餐廳VIP包廂內，對妻子拳打腳踢，導致對方頭部、腦部重傷，甚至扯住妻子的頭髮拖到沒監控的房間。唯施暴過程都被監視器拍下，並在庭審時公諸於眾。
監視器畫面揭穿謊言
更離譜的是，比西姆巴耶夫犯下毆妻罪行後，第一反應竟是打電話給自己的算命師，對方向他保證妻子不會有事，結果錯過黃金治療時間，12小時後救護人員抵達現場時，他的妻子努科諾娃早已在小房間氣絕身亡。
而比西姆巴耶夫一開始堅持自己無罪，直到2024年4月才鬆口確實有「毆打妻子」，但並非有意致對方於死地，不過隨着監視器畫面曝光，他的謊言不攻自破。
數萬人聯署促成加重罰則
在此之前，這對夫妻對外貌似恩愛無雙，但死者努科諾娃的親友透露，2人在一起的1年內，努科諾娃就已受到丈夫比西姆巴耶夫的身心虐待，脖子上常出現勒痕、瘀青，雖然她曾試圖逃離煉獄，但丈夫比西姆巴耶夫禁止她與外界聯絡，直到慘劇發生。
此事也引起哈薩克民眾的高度關注，數萬人聯署請願，呼籲當局加重家庭暴力罪行的懲罰，4月11日有關單位批准了1項對虐待配偶行為加重處罰的法案，此法案正式成為法律。
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