哈薩克司機甩尾撞塌12米聖誕樹 被罰修復還原（有片）

哈薩克南部城鎮薩雷阿加什（Saryagash）日前發生一宗聖誕節交通意外，一名司機深夜在市中心廣場飆車甩尾，卻在連續轉圈時失控，直接撞倒廣場中央高達約12米巨型聖誕樹，畫面全被閉路電視拍下。 綜合外媒報道，根據閉路電視畫面，事發於凌晨時分，廣場人煙稀少，一輛俄製拉達（Lada）汽車高速駛入後，開始在廣場內不斷畫圈甩尾，在試圖完成第二次連續甩尾時，車輛突然失控直衝廣場正中央的巨大聖誕樹。

畫面顯示，聖誕樹遭猛烈撞擊後瞬間倒地，燈飾四散在地上，肇事後這名闖禍司機未停車查看，反而加速逃離現場，只留下倒塌的聖誕樹躺在廣場中央。目擊者表示，事故發生前，車輛輪胎發出刺耳的尖銳聲響，「幾次幾乎撞上路邊設施和節慶裝飾，看起來非常危險。」

司機承諾不再生事 警方接獲通報後立即展開調查，並仔細調閱周邊閉路電視影片，最終確認肇事者身分，將其拘捕，該車也被扣押。警方表示，這名年輕司機因危險駕駛行為被罰，且要求他「必須自行修復被撞毀的聖誕樹」，警方在聲明中指出，「這名年輕司機已修復受損的聖誕樹，並承諾未來不再犯下類似行為。」 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Driver in Kazakhstan decided it’s a good idea to drift around the Christmas tree



As a result — Christmas tree is in a horizontal position



Seems like Grinch is driving Zhiguli now pic.twitter.com/hHl3VUKITN — RT (@RT_com) December 24, 2025