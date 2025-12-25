熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-12-25 14:47:00

哈薩克司機甩尾撞塌12米聖誕樹 被罰修復還原（有片）

分享：
哈薩克司機甩尾撞塌12米聖誕樹 被罰修復還原（有片）

哈薩克司機甩尾撞塌12米聖誕樹 被罰修復還原（有片）

哈薩克南部城鎮薩雷阿加什（Saryagash）日前發生一宗聖誕節交通意外，一名司機深夜在市中心廣場飆車甩尾，卻在連續轉圈時失控，直接撞倒廣場中央高達約12米巨型聖誕樹，畫面全被閉路電視拍下。

綜合外媒報道，根據閉路電視畫面，事發於凌晨時分，廣場人煙稀少，一輛俄製拉達（Lada）汽車高速駛入後，開始在廣場內不斷畫圈甩尾，在試圖完成第二次連續甩尾時，車輛突然失控直衝廣場正中央的巨大聖誕樹。

哈薩克南部城鎮薩雷阿加什（Saryagash）在市中心廣場一輪汽車初時如常行駛。 哈薩克司機突然不斷甩尾。 汽車愈來愈接近12米高的聖誕樹。 汽車高速撞向聖誕樹，令大樹倒塌。 汽車高速撞向聖誕樹，令大樹倒塌。 汽車高撞倒聖誕樹後沒有停下來，逃離現場。

畫面顯示，聖誕樹遭猛烈撞擊後瞬間倒地，燈飾四散在地上，肇事後這名闖禍司機未停車查看，反而加速逃離現場，只留下倒塌的聖誕樹躺在廣場中央。目擊者表示，事故發生前，車輛輪胎發出刺耳的尖銳聲響，「幾次幾乎撞上路邊設施和節慶裝飾，看起來非常危險。」

adblk5

司機承諾不再生事

警方接獲通報後立即展開調查，並仔細調閱周邊閉路電視影片，最終確認肇事者身分，將其拘捕，該車也被扣押。警方表示，這名年輕司機因危險駕駛行為被罰，且要求他「必須自行修復被撞毀的聖誕樹」，警方在聲明中指出，「這名年輕司機已修復受損的聖誕樹，並承諾未來不再犯下類似行為。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad