哈薩克習武勇漢「空手入白刃」　秒解機場劫持危機（有片）

哈薩克機場日前驚傳人質挾持事件，一名歹徒挾持一名女地勤，女地勤嚇得渾身發抖，一名中年男子見狀，自告奮勇代替當人質，而他趁歹徒不備之際，突然「空手入白刃」搶下刀子，事發後媒體披露，原來他竟是格鬥高手。
《紐約郵報》報道，這名身份不明的中年男性歹徒，當時抓住一名21歲女地勤的馬尾，然後用一把刀子威脅她，揚言自己有炸彈。根據現場畫面顯示，女地勤嚇得低下頭，渾身發抖，就在大家手足無措時，52男子阿布拉伊姆（Musa Abdraim）平靜地走上前，表示願意代替女地勤當人質。
「那是很久以前的事了」
報道指出，歹徒同意後，隨即釋放女地勤，並抓住阿布拉伊姆，並用刀指着他。身穿T恤、身材微胖的阿布拉伊姆，平靜地與這名歹徒交談，但突然之間，他出手奪走歹徒手裏的刀，而歹徒還沒反應過來，隨即被機場人員一湧而上，壓在地上制服。這名歹徒恐面臨最高12年有期徒刑。
事發後阿布拉伊姆說，他曾學習過拳擊、武術和跆拳道等運動，但他謙稱「那是很久以前的事了」。哈薩克總統托卡耶夫（Qasym-Jomart Kemelūly Toqaev）已宣布授予他國家勳章，以表彰其非凡的勇敢行為。
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