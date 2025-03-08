哈薩克習武勇漢「空手入白刃」　秒解機場劫持危機（有片）

哈薩克機場日前驚傳人質挾持事件，一名歹徒挾持一名女地勤，女地勤嚇得渾身發抖，一名中年男子見狀，自告奮勇代替當人質，而他趁歹徒不備之際，突然「空手入白刃」搶下刀子，事發後媒體披露，原來他竟是格鬥高手。

《紐約郵報》報道，這名身份不明的中年男性歹徒，當時抓住一名21歲女地勤的馬尾，然後用一把刀子威脅她，揚言自己有炸彈。根據現場畫面顯示，女地勤嚇得低下頭，渾身發抖，就在大家手足無措時，52男子阿布拉伊姆（Musa Abdraim）平靜地走上前，表示願意代替女地勤當人質。