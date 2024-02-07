哈薩克議員倡修法增手術閹割 切除孌童癖性罪犯生殖器

哈薩克針對孌童癖罪犯現行的刑罰包括化學閹割，國會議員貝森巴耶夫(Elnur Beisenbaev)本月5日表示他將提案修法，新增「手術閹割(即切除生殖器)」的選項以防再犯，並加強刑責，例如無期徒刑等。

貝森巴耶夫對記者表示，「我剛在會議上談到手術閹割的問題……但政府不支持，因為這被視為侵犯孌童癖者的權利」。他批評政府「沒膽量」，沒堅持批准手術閹割，反而迎合孌童癖者，「像是我們侵犯了他們的權利，因為孌童癖者也是人，但我認為他們不是人」。