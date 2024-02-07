哈薩克議員推修法增手術閹割 切除孌童癖性罪犯生殖器

哈薩克針對孌童癖罪犯現行的刑罰包括化學閹割，國會議員貝森巴耶夫(Elnur Beisenbaev)本月5日表示他將提案修法，新增「手術閹割(即切除生殖器)」的選項以防再犯，並加強刑責，例如無期徒刑等。
貝森巴耶夫對記者表示，「我剛在會議上談到手術閹割的問題……但政府不支持，因為這被視為侵犯孌童癖者的權利」。他批評政府「沒膽量」，沒堅持批准手術閹割，反而迎合孌童癖者，「像是我們侵犯了他們的權利，因為孌童癖者也是人，但我認為他們不是人」。
430名兒童受害
貝森巴耶夫引述數據稱，2022年，哈薩克共有430名兒童成為性暴力受害者，性暴力罪案超過800宗。他將推動修法，但強調並非所有孌童癖者都適用，只是希望法院判決時新增「手術閹割」的選擇，「如果孌童癖者的襲擊行為特別殘忍，我認為必須進行手術閹割」。
性罪行案例殘忍
哈薩克對孌童癖者早有化學閹割的刑罰，對此貝森巴耶夫提出具體案例反駁，認為未夠阻嚇作用。他舉例，中部城鎮Saryagash一名5歲女童被一名48歲男子用買冰淇淋等說話誘騙到家中後遭性侵死亡，男子有性犯罪前科，被判無期徒刑並進行化學閹割，但假釋出獄後再犯，更殘殺女童。
另一案例是，阿拉木圖一名父親性侵女兒長達2年，卻只判囚20年。對此，貝森巴耶夫怒言，「這太沒道理，像他這樣的罪犯應判處終身監禁以及化學閹割」。他認為，讓性罪犯出獄，等於允許他們再犯，手術閹割則可以發揮預防再犯作用。