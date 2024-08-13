哈里王子40歲將繼承逾6500萬　傳威廉夫婦反感指沒資格

隨著移居美國的哈里王子(Prince Harry)於9月將滿40歲，預計將獲得祖母、已故女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)留下的850萬美元(約6,622萬港元)遺產，英媒傳出哥哥威廉王子(Prince William)與兄嫂凱特王妃(Kate Middleton)對此相當反感，認為哈利沒資格繼承如此龐大金額。

哈里王子將於9月15日滿40歲，根據伊莉莎白二世生前投入的9000萬美元信託基金規定，哈利將獲得約850萬美元。與威廉王子和凱特王妃關係密切的消息人士告訴英媒《Closer》，兩人認為哈里王子不值得獲得這筆遺產：「威廉非常反感哈利連動一動手指都不用，就再次帶著數百萬美元回到他位於加州蒙特西託（Montecito）的家。」消息人士表示：「但(威廉)除了搖頭之外，對此無能為力，但如果由他決定，哈里就不會得到這筆錢。」消息人士補充說：「威廉認為他的兄弟沒資格獲得這份施捨，他讓大家知道他認為這是非常糟糕的情況。威廉相信哈利『在對他們所有人進行了可怕對待之後得到了回報。』」、「威廉和凱特一點也不信任哈里或梅根，所以哈利現在獲得他祖母的遺產讓他們感到非常苦澀」。