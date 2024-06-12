哈馬斯初步稱接納協議 安理會通過支持加沙停火方案

加沙戰事可望結束，聯合國安理會周一通過支持由美國提出的加沙停火方案；15個成員國中14個投贊成票，俄羅斯棄權。方案提出「全面停火」條件，以及哈馬斯釋放人質、交還死去人質遺體及交換巴勒斯坦囚犯。方案提及以色列接受停火方案，敦促哈馬斯同意。這是以巴爆發新一輪衝突8個月以來，安理會成員國首次通過加沙停火方案。哈馬斯一名高層稱，該組織接納協議，準備好磋商細節。

報道指，方案由以色列提交給美國，以及參與調停的卡塔爾和埃及，內容較美國總統拜登上月31日電視講話中公開的摘要為長，未知安理會通過的方案有否修改。據悉，方案獲以色列戰時內閣同意，但部分極右部長早已表明反對。總理內塔尼亞胡也未有直接表明支持拜登提出的方案。以色列駐聯合國政治協調代表則重申，以方會堅持救出所有人質，以及解除哈馬斯武裝和控制加沙的能力。