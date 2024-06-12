哈馬斯初步稱接納協議 安理會通過支持加沙停火方案

加沙戰事可望結束，聯合國安理會周一通過支持由美國提出的加沙停火方案；15個成員國中14個投贊成票，俄羅斯棄權。方案提出「全面停火」條件，以及哈馬斯釋放人質、交還死去人質遺體及交換巴勒斯坦囚犯。方案提及以色列接受停火方案，敦促哈馬斯同意。這是以巴爆發新一輪衝突8個月以來，安理會成員國首次通過加沙停火方案。哈馬斯一名高層稱，該組織接納協議，準備好磋商細節。
報道指，方案由以色列提交給美國，以及參與調停的卡塔爾和埃及，內容較美國總統拜登上月31日電視講話中公開的摘要為長，未知安理會通過的方案有否修改。據悉，方案獲以色列戰時內閣同意，但部分極右部長早已表明反對。總理內塔尼亞胡也未有直接表明支持拜登提出的方案。以色列駐聯合國政治協調代表則重申，以方會堅持救出所有人質，以及解除哈馬斯武裝和控制加沙的能力。
布林肯：這是富希望跡象
安理會表決前，美國國務卿布林肯赴中東會晤多國領袖，包括內塔尼亞胡，並向區內領袖說，「若你想停火，施壓哈馬斯同意。」哈馬斯之前曾表示同意停火方案部分內容，周一發表聲明「歡迎」安理會有關決議案。哈馬斯強調其條件包括加沙永久停火、以色列全面撤出加沙地帶，以及交換巴勒斯坦囚犯。哈馬斯又說，準備好與調停人合作，並進入「非直接談判」。美、以兩國官員表示，暫時未獲居於多哈的哈馬斯政治領袖正式回應。哈馬斯一名高級官員周二稱，哈馬斯接納方案，但要求制定以軍全面撤出加沙及交換人質的路線圖。布林肯回應有關聲明表示，這是富希望跡象，惟仍須哈馬斯領導層最終正式回應。
根據草擬方案，停火協議分三階段，首先是以方人質與巴人囚犯互換，並短期停火。第二階段「永久結束敵對」，以及以軍全面撤出加沙。最後階段是重建受戰火摧殘的加沙。以巴新一輪衝突從哈馬斯去年10月7日突襲以色列，造成約1,200人死亡及擄走逾250名人質開始，以色列繼而採取軍事行動剿滅哈馬斯領袖，卻造成巴人平民傷亡慘重。哈馬斯的衛生部門稱，加沙的死亡人數超過3.7萬人。