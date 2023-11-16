哈馬斯斥美開綠燈 以軍攻入加沙最大醫院

加沙最大醫院希法醫院(Al Shifa hospital)情況堪憂，以軍無視外界關注，堅稱院內有哈馬斯分子，昨從地面進攻醫院並輔以空襲，有照片可見院內煙霧瀰漫。有目擊者稱，以軍士兵曾施放煙霧彈，有巴勒斯坦傳媒指院內一度傳出槍聲。據報醫院外圍亦有以軍坦克及裝甲車包圍。 據報目前院內有約500名醫護人員、650名病人和及2,500名避難巴人。加沙衛生部門稱，自希法醫院沒燃料及電力以來已有40名病人，包括3名嬰兒死亡，另有36名嬰兒因保溫箱無電，只能用毛氈包裹身體保暖，性命危在旦夕。

加沙官員︰病人驚慌尖叫 醫護「只能祈禱」 美聯社引述加沙衛生部門官員Mohammed Zaqout稱， 以軍坦克昨已駛入醫院範圍，士兵更進入包括急症室，以及深切治療部所在的手術部門等大樓，指包括兒童在內的病人驚慌不已，「他們怕得尖叫，這是個非常恐怖的情況……我們對病人甚麼也做不了，只能祈禱」。一名希法醫院醫生說，事前收到以軍警告，叫他們在30分鐘內遠離窗戶及露台。 以軍強調對希法醫院執行的是「精準和有目標的行動」，只針對藏於院內特定位置的哈馬斯分子，又聲言有醫療隊伍隨同逾百名突擊隊員進入醫院，為病人帶來醫療物資、嬰兒食品、嬰兒保溫箱及其他器材。以軍又指，早前已通報加沙當局，必須在12小時內停止醫院內所有軍事活動，但不獲理會。以軍堅稱院內及地底有哈馬斯指揮中心，但未提證據，哈馬斯及院方一直否認。在以軍開入希法醫院前數小時，美國國家安全委員會表示，其情報顯示哈馬斯及伊斯蘭聖戰組織利用希法及其他醫院，以及醫院下地道作軍事用途及扣押人質，但重申不支持空襲醫院，認為醫院和病人都應受保護。哈馬斯批評美方是向以軍開入醫院「開綠燈」，並斥聯合國對此沉默，拒絕保障巴人堅守土地的權利。