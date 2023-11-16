熱門搜尋:
習近平 消委會 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-16 04:31:49
日報

哈馬斯斥美開綠燈 以軍攻入加沙最大醫院

分享：
以巴衝突 希法醫院

以軍進入希法醫院。(路透社)

加沙最大醫院希法醫院(Al Shifa hospital)情況堪憂，以軍無視外界關注，堅稱院內有哈馬斯分子，昨從地面進攻醫院並輔以空襲，有照片可見院內煙霧瀰漫。有目擊者稱，以軍士兵曾施放煙霧彈，有巴勒斯坦傳媒指院內一度傳出槍聲。據報醫院外圍亦有以軍坦克及裝甲車包圍。

據報目前院內有約500名醫護人員、650名病人和及2,500名避難巴人。加沙衛生部門稱，自希法醫院沒燃料及電力以來已有40名病人，包括3名嬰兒死亡，另有36名嬰兒因保溫箱無電，只能用毛氈包裹身體保暖，性命危在旦夕。

以巴衝突 希法醫院

醫院內煙霧瀰漫。

以巴衝突 希法醫院

醫護顯得無奈。

加沙官員︰病人驚慌尖叫 醫護「只能祈禱」

美聯社引述加沙衛生部門官員Mohammed Zaqout稱， 以軍坦克昨已駛入醫院範圍，士兵更進入包括急症室，以及深切治療部所在的手術部門等大樓，指包括兒童在內的病人驚慌不已，「他們怕得尖叫，這是個非常恐怖的情況……我們對病人甚麼也做不了，只能祈禱」。一名希法醫院醫生說，事前收到以軍警告，叫他們在30分鐘內遠離窗戶及露台。

以軍強調對希法醫院執行的是「精準和有目標的行動」，只針對藏於院內特定位置的哈馬斯分子，又聲言有醫療隊伍隨同逾百名突擊隊員進入醫院，為病人帶來醫療物資、嬰兒食品、嬰兒保溫箱及其他器材。以軍又指，早前已通報加沙當局，必須在12小時內停止醫院內所有軍事活動，但不獲理會。以軍堅稱院內及地底有哈馬斯指揮中心，但未提證據，哈馬斯及院方一直否認。在以軍開入希法醫院前數小時，美國國家安全委員會表示，其情報顯示哈馬斯及伊斯蘭聖戰組織利用希法及其他醫院，以及醫院下地道作軍事用途及扣押人質，但重申不支持空襲醫院，認為醫院和病人都應受保護。哈馬斯批評美方是向以軍開入醫院「開綠燈」，並斥聯合國對此沉默，拒絕保障巴人堅守土地的權利。

以巴衝突 希法醫院

以軍展示一箱箱聲稱隨隊送來醫院的「醫療物資」。

美媒︰放人質協議或有重大突破

哈馬斯的分支組織卡桑旅較早前表示，準備好釋放70名擄走的婦孺，以換取以軍停火5日及釋放275名女性和未成年巴人囚犯，並讓人道救援進入加沙。美國總統拜登周二在白宮稱，相信以哈將會達成放人質協議，他稱︰「我每天也跟相關人士通話，我相信這會實現，但不透露詳情」。美國有線新聞網絡(CNN)指，白宮官員稱拜登周二曾與以總理內塔尼亞胡通話，報道並引述知情官員稱，以哈雙方愈來愈接近達成釋放人質，換取暫時停火的協議。美國廣播公司(ABC)周二亦引述以方消息指放人質協議有進展，有機會於未來48至72小時出現重大突破。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受