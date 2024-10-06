哈馬斯突襲以色列一周年 以色列炸加沙清真寺學校26死93傷｜以巴衝突

周一是哈馬斯突襲以色列一周年，這次襲擊導致中東局勢緊張混亂，引發巴勒斯坦的加沙戰爭，與哈馬斯同樣獲伊朗支持的黎巴嫩政治武裝組織真主黨，最近也與以色列爆發戰鬥。以軍誓要剿滅哈馬斯，加沙戰火仍持續，周日有一間學校和阿克薩烈士旅清真寺遭炮彈擊中造成最少26死93傷。隸屬哈馬斯的衛生部門稱，受襲地方用來收容流離失所的巴人。以方則指，哈馬斯武裝分子在該處設有指揮中心。至於另一戰線黎巴嫩，以軍周六徹夜至周日清晨空襲貝魯特市郊，是以國與真主黨最近開戰以來最猛烈的轟炸。

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯去年10月7日突襲以色列南部，約1,200人被殺，大部分是平民，另有逾250人遭綁架，至今仍有約100人遭挾持。以色列隨後空襲和派部隊進入加沙，營救人質和誓言剿滅哈馬斯，造成無數平民死傷。加沙衛生部門稱，超過4.1萬名巴人死亡。

