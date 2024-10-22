哈馬斯突襲音樂節倖存患創傷後壓力症 以色列女22歲生日輕生｜以巴衝突

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲以色列剛滿一年不久，一名年輕女子於音樂節襲擊幸存下來，惟患上創傷後壓力症(PTSD)，並於22歲生日當天於寓所了結生命。家人批評以色列政府並未有提供協助。當時受襲的諾瓦音樂節如人間煉獄，10.7襲擊1,200名死者有364人來自該音樂節，也有不少年輕人被擄走，甚至有人遺體遭遊街示眾。

哈馬斯突襲｜出現解離症狀斷絕社交

《以色列時報》稱，Shirel Golan在周日本來慶祝22歲生日卻變成死忌。她在5兄弟姊妹中最細，兄長Eyal說，在10月中的猶太教住棚節活動曾見過妹妹，她看來無問題，「我問她生活怎樣，她答很好。我擁抱和親吻她，豈料那是最後一面」。Eyal指，妹妹自逃出那場恐怖屠殺後便受創傷後壓力症之苦，包括現解離症狀和疏遠朋友，更曾兩度入院。他囑咐妹妹好好照顧自己，而政府在襲擊後並未提供支援，僅樂節舉行地諾瓦部落社區給予援助。