哥倫比亞先向特朗普「跪低」　轉軚准載美國非法移民軍機降落即停加關稅

隨着哥倫比亞表示，無條件容許美國載有被譴反非法移民的軍機降落，美國方面亦中止計劃對哥倫比亞實施的5%關稅。這成為重返白宮的特朗普（Donald Trump）再上任以來的第一場勝利。

在周日（26日）的時候，哥倫比亞禁止兩架接載非法移民的美國軍機降落，總統佩特羅（Gustavo Petro）與特朗普曾在社交媒體上針鋒相對，佩特羅表明只是接受該國公民以民航機回國，並且不會把他們當成為罪犯，又指這些移民應該有尊嚴之下回國。特朗普隨即表示會對哥倫比亞作出緊急的報復措施，包括對所有哥倫比亞進口貨品徵收25%的關稅，以及對哥倫比亞官員實施入境簽證限制。佩特羅之後稱不會被特朗普的威脅嚇怕：「你的封鎖嚇不到我，因為哥倫比亞除了是一個美麗的國家，也是世界的心臟。」