哥倫比亞先向特朗普「跪低」　轉軚准載美國非法移民軍機降落即停加關稅

隨着哥倫比亞表示，無條件容許美國載有被譴反非法移民的軍機降落，美國方面亦中止計劃對哥倫比亞實施的5%關稅。這成為重返白宮的特朗普（Donald Trump）再上任以來的第一場勝利。
在周日（26日）的時候，哥倫比亞禁止兩架接載非法移民的美國軍機降落，總統佩特羅（Gustavo Petro）與特朗普曾在社交媒體上針鋒相對，佩特羅表明只是接受該國公民以民航機回國，並且不會把他們當成為罪犯，又指這些移民應該有尊嚴之下回國。特朗普隨即表示會對哥倫比亞作出緊急的報復措施，包括對所有哥倫比亞進口貨品徵收25%的關稅，以及對哥倫比亞官員實施入境簽證限制。佩特羅之後稱不會被特朗普的威脅嚇怕：「你的封鎖嚇不到我，因為哥倫比亞除了是一個美麗的國家，也是世界的心臟。」
不過就在佩特羅在社交網站X發文後數小時，哥倫比亞的外交部就表示已經與美國取得突破性發展。白宮表示，哥倫比亞方面已同意特朗普的所有要求，又指特朗普已草擬好關稅的草案，若哥倫比亞未能履行，仍會加徵關稅。哥倫比亞外長表示，會繼續接收哥倫比亞人回國，並承諾會給予公民的權利，同時佩特羅的總統專機已準備好接收，早前被拒絕降落的美國軍機上的哥倫比亞人。哥倫比亞外長之後會前往華盛頓進行高層會面。