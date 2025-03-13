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國際
2025-03-13 12:28:00

哥倫比亞前總統受審　女檢控官庭上誤播不雅影片尷爆(有片)

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哥倫比亞前總統受審，女檢控官庭上誤播不雅影片尷爆。(X)

哥倫比亞前總統受審，女檢控官庭上誤播不雅影片尷爆。(X)

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哥倫比亞前總統烏力貝(Alvaro Uribe)涉賄賂證人及程序詐欺接受審判，上周五(7)庭審過程卻發生令人哭笑不得的意外。女檢察官播放證據時，竟誤播AI合成的不雅影片，以及矮小男子手持酒瓶跳舞的畫面，讓法官及在場人士不禁笑出來，令法庭氣氛變得尷尬。

綜合報道，庭上原本播放與案件相關通話錄音，內容涉及烏力貝的律師Juan Jose SalazarDiego Cadena之間的對話，然而，女檢察官Marlene Orjuela先誤播35秒影片，顯示一名矮小男子在車輛旁邊跳舞飲酒。畫面剛開始播放，她立刻察覺錯誤，匆忙關閉影片，並向法官道歉：「法官，真的很抱歉，我們原本想要展示Diego Cadena提供的所有內容，沒想到發生這種狀況。」

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烏力貝在視像圖首，女檢察官於視像圖尾。(X) 女檢察官Marlene Orjuela先誤播35秒影片，顯示一名矮小男子在車輛旁邊跳舞飲酒。(X) 螢幕上竟出現身穿連身泳裝的女子，擺出誘人姿勢，緊接著，她竟慢慢褪去泳裝，露出下半身。(X) 72歲的烏力貝是哥倫比亞歷史上第一位接受刑事審判的前總統。(資料圖片)

檢方接連失誤令審訊一度終斷

女檢察官隨後點播另一個檔案，這次螢幕上竟出現身穿連身泳裝的女子，擺出誘人姿勢，緊接著，她竟慢慢褪去泳裝，露出下半身，明顯是一段經過AI合成處理的不雅影片。這段影片播放數秒後才被迅速關閉，令現場人士不禁笑出聲，法官也未能掩飾笑意。烏力貝全程冷靜，並未露出任何表情，而他的律師團隊則有人忍不住笑出聲。眼見場面失控，檢方同事Luz Mireya Lopez急忙解釋：「我們共有57個檔案，包括影片和音訊紀錄。」然而，這場人為失誤卻讓法庭程序一度中斷，最終不得不暫停數分鐘後才恢復正常審理。

72歲的烏利貝是哥倫比亞歷史上第一位接受刑事審判的前總統，他被控2002年至2010年擔任總統期間，曾透過律師Diego Cadena影響證人證詞，涉及賄賂及程序詐欺罪行。一旦罪名成立，他將面臨最高12年刑期的賄賂罪，以及8年程序詐欺罪，刑期可合併執行。

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