哥倫比亞前總統受審　女檢控官庭上誤播不雅影片尷爆(有片)

哥倫比亞前總統烏力貝(Alvaro Uribe)涉賄賂證人及程序詐欺接受審判，上周五(7日)庭審過程卻發生令人哭笑不得的意外。女檢察官播放證據時，竟誤播AI合成的不雅影片，以及矮小男子手持酒瓶跳舞的畫面，讓法官及在場人士不禁笑出來，令法庭氣氛變得尷尬。

綜合報道，庭上原本播放與案件相關通話錄音，內容涉及烏力貝的律師Juan Jose Salazar與Diego Cadena之間的對話，然而，女檢察官Marlene Orjuela先誤播35秒影片，顯示一名矮小男子在車輛旁邊跳舞飲酒。畫面剛開始播放，她立刻察覺錯誤，匆忙關閉影片，並向法官道歉：「法官，真的很抱歉，我們原本想要展示Diego Cadena提供的所有內容，沒想到發生這種狀況。」