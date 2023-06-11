哥倫比亞墜機失蹤逾40天4童 靠3公斤木薯粉平時玩雨林求生遊戲保命

哥倫比亞上月1日一架小型飛機於亞馬遜雨林墜毀，機上當時載有4名兒童，他們一直失蹤至日前終於在雨林尋獲，與祖父等家人團聚。當局稱，4人初時靠機上的3公斤木薯粉充飢，之後靠雨林的水果和種子保命。親人說年長兩名孩童，13歲的長姊Lesly和9歲的二姊Soleiny平時常玩雨林求生遊戲，懂得哪些野果有毒，哪些可食，也學懂在雨林求生，在危難中保住了與他們及兩名分別4歲弟弟和11個月大妹妹的性命。4人流落雨林6星期，弟弟Tien度過5歲生日，妹妹Cristin也滿1歲。

13歲長姊危難中照顧弟妹 4人事發時與母親和一名土著領袖同行，後兩者與機師在飛機失事中身亡。搜索人員在事發現場只發現3名成年人的遺體，4名小童卻失蹤，並在現場發現食剩的野果，相信他們仍生還，遂展開大規模搜救行動，包括出動逾百特種部隊人員和逾70名部落人士，至上周五終傳來尋獲4童的好消息。他們的阿姨說，Lesly和Soleiny常在雨林中玩求生遊戲，「我們一起架起小帳篷」，而Lesly也知道哪些野果不可以食，因在森林裡很多野果有毒，這些「求生遊戲」像是為了這一天到來。Lesly平時還幫忙母親照顧弟妹，所以知道如何照顧11個月大的妹妹。傳媒都稱Lesly為英雄，救了3名年幼弟妹一命。