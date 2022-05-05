哥倫比亞宣布將大毒梟引渡到美國

哥倫比亞總統Iván Duque表示，將引渡國內的最大犯罪集團的首腦，又稱為奧托尼爾（Otoniel）的大毒梟Dairo Antonio Úsuga到美國。

被稱為世界上最危險的毒販，奧托尼爾是哥倫比亞國內最大準武裝組織The Gulf Clan的首領，同時因為販毒而遭到美國通緝。奧托尼爾在去年10月被哥倫比亞警方所拘捕，上月被哥倫比亞高等法院批准引渡。Iván Duque在公開聲明指，有關的引渡證明沒有人可以高於國家。

The Gulf Clan是全球最大的毒販，每年販運的可卡因高達180至200噸。奧托尼爾是哥倫比亞最高懸賞的通緝犯，哥倫比亞開出80萬美元（約627.9萬港元）的獎金，給予提供奧托尼爾所在地的提供者，同時美國亦開出500萬美元（約3,924.3萬港元）的懸賞。The Gulf Clan是一個跨國的販毒集團，除了販毒還染指人口販賣、非法開採金礦以至勒索等罪案，而據報當中包括約1,800名武裝份子，成員在南美阿根廷、巴西、秘魯，以至歐洲的西班牙都曾拘捕過有關集團成員。

奧托尼爾在去年10月在哥倫比亞西北與巴拿馬邊境接壤的一處郊區被捕獲，而該處埋伏了約500名武裝份子以及有多達22部直昇機。