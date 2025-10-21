哥倫比亞網紅遭槍手攔車劫殺 同行前男友1舉動令家屬不解 案件疑雲陣陣

哥倫比亞一名26歲女網紅在繁忙公路上被一群騎電單車的匪徒攔車劫殺，同行的前男友倖存，但他遇劫後的一些不尋常舉動，令案件充滿疑團。
傳媒報道，遇害的巴倫西亞(Estefania Restrepo Valencia) 在Facebook擁有21.7萬粉絲、TikTok也有2.7萬追蹤，以搞笑內容和惡作劇贏得網民喜愛。案發於本月17日，她與前男友一起乘私家車外出，在一處車來車往的公路上，一群持槍匪徒騎電單車將他們的私家車攔下並搶劫。
前男友：巴倫西亞因拒絕交出財物遭刺斃
前男友事後表示，當時巴倫西亞拒絕交出財物，因此被匪徒連捅4刀，左肩、頸部及手部被刺傷，情況危急，他開車將巴倫西亞送往醫院搶救，最終在緊急手術前傷重死亡。他與劫匪糾纏期間受了輕傷，其後接受警方調查時說明自己是巴倫西亞的前男友，與對方曾交往4年，分手後機緣巧合下又恢復聯絡。
前男友舉動可疑
可是案中有一些不合理之處，令死者家屬生疑。家屬指，劫匪沒有拿走任何財物，又質疑為何這位前男友捨近取遠，不去現場附近的醫院，反而開車6小時，將傷勢嚴重的巴倫西亞送往路途遙遠的麥德林市救治。有好友透露，在案發前不久與巴倫西亞通電話，巴倫西亞像是在哽咽、哭泣，背景可聽到一名男子怒吼。
警方進一步調查發現，前男友私家車的後座和車頂都有血漬，警方將進行DNA鑑定並已扣押前男友的私人手機和公務手機，會繼續調查以釐清案情。