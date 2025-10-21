哥倫比亞網紅遭槍手攔車劫殺 同行前男友1舉動令家屬不解 案件疑雲陣陣

哥倫比亞一名26歲女網紅在繁忙公路上被一群騎電單車的匪徒攔車劫殺，同行的前男友倖存，但他遇劫後的一些不尋常舉動，令案件充滿疑團。

傳媒報道，遇害的巴倫西亞(Estefania Restrepo Valencia) 在Facebook擁有21.7萬粉絲、TikTok也有2.7萬追蹤，以搞笑內容和惡作劇贏得網民喜愛。案發於本月17日，她與前男友一起乘私家車外出，在一處車來車往的公路上，一群持槍匪徒騎電單車將他們的私家車攔下並搶劫。

前男友：巴倫西亞因拒絕交出財物遭刺斃

前男友事後表示，當時巴倫西亞拒絕交出財物，因此被匪徒連捅4刀，左肩、頸部及手部被刺傷，情況危急，他開車將巴倫西亞送往醫院搶救，最終在緊急手術前傷重死亡。他與劫匪糾纏期間受了輕傷，其後接受警方調查時說明自己是巴倫西亞的前男友，與對方曾交往4年，分手後機緣巧合下又恢復聯絡。

