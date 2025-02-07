哥倫比亞總統豪言：可卡因不及威士忌糟糕

哥倫比亞總統佩竹佩特羅（Gustavo Petro）在出席當地的部長會議中指：「可卡因不及威士忌般糟糕」。他更提出，如果讓可卡因在全球合法生產，將可以打擊相關的製毒工業。

佩特羅周二（4日）在當地一個電視直播的6小時部長會議中指：「可卡因非法是因為它在拉丁美洲出產，而不是因為它比威士忌糟糕。」他稱這言論是有科學家分析過。哥倫比亞是全球可卡因的最大生產及出口國，主要出口到美國及歐洲，而當地政府過去數十年一直致力打擊當地的毒品買賣。