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國際
2025-02-07 18:40:05

哥倫比亞總統豪言：可卡因不及威士忌糟糕

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哥倫比亞總統佩特羅。(路透社)

哥倫比亞總統佩特羅。(路透社)

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哥倫比亞總統佩竹佩特羅（Gustavo Petro）在出席當地的部長會議中指：「可卡因不及威士忌般糟糕」。他更提出，如果讓可卡因在全球合法生產，將可以打擊相關的製毒工業。

佩特羅周二（4日）在當地一個電視直播的6小時部長會議中指：「可卡因非法是因為它在拉丁美洲出產，而不是因為它比威士忌糟糕。」他稱這言論是有科學家分析過。哥倫比亞是全球可卡因的最大生產及出口國，主要出口到美國及歐洲，而當地政府過去數十年一直致力打擊當地的毒品買賣。

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太空油｜依托咪酯（Etomidate）會引致頭痛及嘔肚。（Hong Kong Police FB） 太空油｜長期服用依托咪酯（Etomidate）可引致幻覺及呼吸暫停。（Hong Kong Police FB） 太空油｜吸食依托咪酯（Etomidate）後會進入麻醉狀態。（Hong Kong Police FB）

認為合法化可打擊販運

佩特羅在2022年參選時曾表示要打擊毒品販運，以及規範所有非法物質的使用。不過哥倫比亞的可卡因生產在期任內有增長。他在會上又提出，應將可卡因如酒精類飲品一樣合法化，以打擊販運。他認為：「如果你想得到和平，就必須剷除這生意。如果世界將可卡因合法化，將可以輕易剷除它，這就像酒類的買賣。」佩特羅又提到美國總統特朗普（Donald Trump）關注的芬太尼問題，他指：「芬太尼是北美洲跨國企業創造的藥物。」稱它會令人輕易上癮。又指：「（芬太尼）正在殺害美國人，不過它不是哥倫比亞製造的。」

根據聯合國毒品和罪行問題辦公室在去年10月的報告，哥倫比亞國內的古柯葉，即可卡因的原材料，種植覆蓋率在2023年增長1成，而潛在的可生產量達到2,600公噸，比之前一年上升53%。

古柯葉。(路透社)

古柯葉。(路透社)

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