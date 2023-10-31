哥倫比亞警方懸紅提供資料　協助營救路爾斯戴亞斯父親

哥倫比亞的警方表示，正在北部的森林搜索被綁架的利物浦球星路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）的父親。同時又開出2億哥倫比亞披索（約38.5萬港元）的懸賞，以索取有關戴亞斯父親的消息。

在上星期遭到綁架的戴亞斯父親，目前仍然下落未明。哥倫比亞就表示，已派出特種部隊在陸路及空中協助搜索其下落。當局表示，部隊已在與委內瑞拉接壤的邊境山脈及密林內進行搜索。哥倫比亞的官員又指，不排除戴亞斯父親已被帶到委內瑞拉境內，他們表示這樣哥倫比亞的警方就無從搜索。