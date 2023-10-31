哥倫比亞警方懸紅提供資料　協助營救路爾斯戴亞斯父親

哥倫比亞的警方表示，正在北部的森林搜索被綁架的利物浦球星路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）的父親。同時又開出2億哥倫比亞披索（約38.5萬港元）的懸賞，以索取有關戴亞斯父親的消息。
在上星期遭到綁架的戴亞斯父親，目前仍然下落未明。哥倫比亞就表示，已派出特種部隊在陸路及空中協助搜索其下落。當局表示，部隊已在與委內瑞拉接壤的邊境山脈及密林內進行搜索。哥倫比亞的官員又指，不排除戴亞斯父親已被帶到委內瑞拉境內，他們表示這樣哥倫比亞的警方就無從搜索。
未有組織承認責任
戴亞斯的父母在上星期被綁架，其母在數小時內被警察設立的路障，成功在接近委內瑞拉邊境將其救出。不過其父親至今仍然下落未明。在周日（29日）對諾定咸森林一戰，戴亞斯未有上陣，不過隊友在入球後舉起戴亞斯的球衣表示對其的支持。
在哥倫比亞的左翼政府上台後，雖然希望與反政府組織談判停火，但在該國有關的綁架及勒索案件仍在增加。而目前未有武裝組織承認綁架了戴亞斯的父親。
El señor general William Salamanca, @DirectorPolicia, hace una pausa en la operación de búsqueda del señor padre de nuestro futbolista Luis Díaz, en plena serranía del Perijá, para reconocerles a nuestros comandos la valentía y el compromiso de rescatarlo sano y salvo. Son un… pic.twitter.com/QEpgfaDUZM— Policía de Colombia (@PoliciaColombia) October 30, 2023