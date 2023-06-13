哥倫比亞雨林生還4童親屬爭撫養權 父親家暴母親4人常躲進叢林

因墜機流落亞馬遜雨林40天的4名哥倫比亞兒童，因母親在墜機中身亡，爆出親屬爭奪他們撫養權的消息。他們的外祖父Narciso Mucutuy周日向傳媒稱，女婿Manuel Ranoque毆打他的女兒，4名孩子在父母「吵架」時會躲進叢林暫避。
遇險的4童分別13歲、9歲、5歲和1歲，Ranoque向記者承認有家庭問題，但這是他們家庭的私事，不是「國際八卦新聞」。被問及有否家暴妻子時，他說：「語言上有，間中發生；肢體上的很少，我們較常吵架。」Ranoque說，他不獲准到醫院探望兩名最年長孩子。當局稱，孩子的外祖父母正爭取兩名最年幼孩子的撫養權，有專人負責他們的個案，又指目前首要關注是4童的身心健康。根據外媒的報道，最大兩名孩子隨母姓，另兩名年幼的隨父姓。
哥倫比亞｜透露母親墜機4天後死去
Mucutuy稱，大孫女Lesly透露，母親Magdalena在墜機後仍生還，但撐了4天便去世，死前叫她帶著弟妹們離開，並照顧好他們。另外，Lesly又從飛機殘骸救出當時11個月大的幼妹Cristin。救援人員則說，Lesly見到他們時，第一句話是「我肚子餓」，之後又向他們說母親死了。孩子們除了靠在飛機殘骸發現的3公斤木薯粉充飢，還發現空軍投下的物資包，加上採摘水果進食，才能流落雨林40天生還。親人又說，他們在叢林中擔驚受怕，很少睡覺，雖聽到搜索隊的聲音和狗吠聲，但擔心是控制雨林的叛軍，遂逃離躲在樹林中，結果錯過早日獲救。