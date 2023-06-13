哥倫比亞雨林生還4童親屬爭撫養權 父親家暴母親4人常躲進叢林

因墜機流落亞馬遜雨林40天的4名哥倫比亞兒童，因母親在墜機中身亡，爆出親屬爭奪他們撫養權的消息。他們的外祖父Narciso Mucutuy周日向傳媒稱，女婿Manuel Ranoque毆打他的女兒，4名孩子在父母「吵架」時會躲進叢林暫避。

遇險的4童分別13歲、9歲、5歲和1歲，Ranoque向記者承認有家庭問題，但這是他們家庭的私事，不是「國際八卦新聞」。被問及有否家暴妻子時，他說：「語言上有，間中發生；肢體上的很少，我們較常吵架。」Ranoque說，他不獲准到醫院探望兩名最年長孩子。當局稱，孩子的外祖父母正爭取兩名最年幼孩子的撫養權，有專人負責他們的個案，又指目前首要關注是4童的身心健康。根據外媒的報道，最大兩名孩子隨母姓，另兩名年幼的隨父姓。