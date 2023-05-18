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2023-05-18 14:29:00

哥倫比亞飛機失事逾2星期　4童熱帶雨林求生奇蹟生還(有片)

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哥倫比亞飛機失事逾2星期，4童熱帶雨林奇蹟生還。(Twitter) 哥倫比亞飛機失事逾2星期，4童熱帶雨林奇蹟生還。(Twitter)

哥倫比亞一架載有7人的小型飛機在本月1日於南部卡克塔省的熱帶雨林中，當地搜救人員經過2個星期的搜索，在雨林中發現4名年齡介乎11個月大至13歲的兒童仍然生還。不過，包括機司在內的3名成年人則證實罹難。

綜合報道，一加型號Cessna 206的小型飛機，在51日於哥倫比亞雨林墜毀，由於大雨及地形，令搜救工作進展緩慢，需時逾2個星期多才能接近墜機地點，經搜救後發現有4名兒童生還，年齡分別為13歲、9歲和4歲以及一名11個月大的嬰兒，不過，在飛機內則發現包括機師內3名成年人的遺體。

報道指，在搜救犬的協助下，救援人員找到了孩子們吃剩的水果，以及用叢林植被搭建的臨時避難所。(Twitter) 報道指，在搜救犬的協助下，救援人員找到了孩子們吃剩的水果，以及用叢林植被搭建的臨時避難所。(Twitter)

生還兒童自行搭建臨時避難所

報道指，在搜救犬的協助下，救援人員找到了孩子們吃剩的水果，以及用叢林植被搭建的臨時避難所，初步訊息顯示，孩子們在墜機後逃離了飛機，在熱帶雨林尋求幫助，並憑求生本能存活。

哥倫比亞總統佩特羅(Gustavo Petro)在社交平台Twitter上表示：「經過我們軍隊的艱苦搜尋，找到了在飛機失事後失蹤的4名兒童。這是國家之喜。」

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