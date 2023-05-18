哥倫比亞飛機失事逾2星期　4童熱帶雨林求生奇蹟生還(有片)

哥倫比亞一架載有7人的小型飛機在本月1日於南部卡克塔省的熱帶雨林中，當地搜救人員經過2個星期的搜索，在雨林中發現4名年齡介乎11個月大至13歲的兒童仍然生還。不過，包括機司在內的3名成年人則證實罹難。

綜合報道，一加型號Cessna 206的小型飛機，在5月1日於哥倫比亞雨林墜毀，由於大雨及地形，令搜救工作進展緩慢，需時逾2個星期多才能接近墜機地點，經搜救後發現有4名兒童生還，年齡分別為13歲、9歲和4歲以及一名11個月大的嬰兒，不過，在飛機內則發現包括機師內3名成年人的遺體。