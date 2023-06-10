哥倫比亞飛機失事逾40天　4童亞馬遜雨林倖存獲救　年紀最小僅1歲

哥倫比亞一架型號Cessna 206小型飛機，5月1日載有着7人從該國阿拉拉夸拉市（Araraquara）起飛，不過飛行途中意外碰上引擎故障，發出求救警報後，便與控制塔失去聯繫，事發後救援人員找到了3名成年人遺體，但機上4名孩童下落不明。不過10日傳來好消息，他們在叢林中遊蕩40天後，成功倖存並已獲救。

僅脫水及蚊蟲叮咬 健康狀況良好

根據哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）在社交媒體發布的消息，4名孩童年紀都非常小，分別是4歲、9歲、13歲，還有一名1歲多的小嬰兒，奇蹟的是，除了脫水的狀況和蚊蟲叮咬外，他們的健康狀況沒有問題。

該架失事飛機在5月1日起飛幾分鐘後，飛行員便表示引擎出現問題，接着便從雷達上失去蹤影，由於飛機消失的地點在亞馬遜雨林內，搜救人員花了兩個禮拜，才找到4名孩童的母親、飛行員以及一名當地土著道遊共三人的屍體，附近還有飛機殘骸，及幾乎全毀的機頭。

然而再繼續搜尋下去，救援隊卻遲遲找不到4名孩子的身影，不過他們沒有放棄希望，最後皇天不負苦心人，終於在叢林中找到兒童用品：一雙鞋、一張尿布、吃了一口的水果和一間利用樹枝搭建的臨時避難所。

跟隨這些物品，救難隊終於找到了4人，並將他們送往醫院救治，而當地土著部落，也為這群孩子舉行了傳統儀式，希望叢林的神靈，可以放這些孩子回家，這樣的好消息讓所有人都相當開心，總統佩特羅還開心的發文表示，這是「整個國家的喜悅」。

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