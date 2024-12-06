哥倫比亞首都機場藏2萬具遺體　疑涉「強迫失蹤」罪行

當地時間5日，聯合國強迫失蹤問題委員會（CED，以下簡稱委員會）在完成對哥倫比亞的訪問後，發布了一份調查報告，稱在哥國首都波哥大（Bogotá）埃爾多拉多（El Dorado）國際機場的一個機庫裏發現約2萬具身分不明的屍體。

據聯合國官網5日發布的新聞稿，哥倫比亞長期存在強迫失蹤（forced disappearance）的嚴峻問題並存在系統性缺陷，包括法律框架支離破碎、機構效率低下以及失蹤人口實際人數不明確等。

尚未成為歷史

據公開資料，強迫失蹤是指由政府或得到國家授權、支持或默許的個人或組織剝奪人身自由的行為，並且拒絕承認實情，隱瞞失蹤者的下落，這是一項違反國際人權法的罪行。

委員會派出的代表團表示，儘管哥倫比亞在1940年代左右就開始出現強迫失蹤現象，但它們尚未成為歷史，而是至今在哥國各地每天發生的現實情況。代表團的初步調查結果描繪了一幅嚴峻的景象。

強迫失蹤涉及所有年齡層，影響兒童和青少年、社會領袖、移民、記者、退役軍人和教師等。強迫徵募、人口販運、強迫流離失所和移民以及與社會抗議有關的失蹤案件尤其令人震驚。