哥倫比亞23歲索女竟是黑幫殺手　警：另涉恐怖襲擊

近日，哥倫比亞警方以涉嫌策劃多宗謀殺案為由，逮捕了一名23歲的女性。據悉，這名綽號為「娃娃」的性感女子被認定是危險殺手，包括她前男友在內的多人均死於她手。

涉謀殺前男友

據《紐約郵報》引述西班牙媒體《數位自由》（Libertad Digital）5日報道，現年23歲的哥倫比亞女子凱倫（Karen Julieth Ojeda Rodriguez）被指控在當地黑幫團夥Los de la M授意下，策劃多名殺手對該國農村地區進行恐怖襲擊，從而擴大地盤並換取金錢。

據哥國警方稱，凱倫曾致電其前男友德維（Deyvy Jesús García Palomino）要求見面，以解決兩人的金錢糾紛，後者於7月23日赴約時，遭到2名騎電單車的男子伏擊射中胸口，送醫後不治。據悉，這場謀殺案係由凱倫一手主導，在德維中槍後，她還走上前去查看確認其是否已死亡。