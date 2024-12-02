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國際
2024-12-02 11:00:00

哥倫比亞7歲女遭校車司機綁架囚禁12年　拍下性侵過程惹眾怒

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哥倫比亞7歲女遭校車司機綁架囚禁12年　拍下性侵過程惹眾怒

哥倫比亞傳出一起泯滅人性的兒童性侵案。（示意圖／PIXABAY）

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哥倫比亞一名校車司機在12年前綁架一名當年才7歲的女童，將她囚禁起來，並對她進行心理操縱。受害者直到今年2月才找到機會逃脫，這名男子在上週被捕。而這起案件也引發哥倫比亞民眾關注，痛罵嫌犯喪盡天良。

綁架女童後十多年來帶著女童不停搬家

當局在上月28日公布這起令人髮指的綁架案細節。一名校車司機伊吉塔（Carlos Humberto Grisales Higuita）在12年前綁架了當時年僅7歲的女童，為了不被發現，十多年來他帶著女童不停搬家。

伊吉塔不讓女童外出上學，一直將她軟禁在家，不但對她進行侵犯，甚至還把過程拍下來。伊吉塔還對受害女童進行心理操控，讓她相信這種行為是正常的。

檢察官表示，受害女童在16歲時因為再也受不了伊吉塔的虐待，開始反抗伊吉塔，結果被他鎖在一棟房子裡。直到今年2月，她才終於有機會逃出，整起事件才曝了光。

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哥倫比亞每年有多達20萬名未成年人遭受性虐待

伊吉塔被捕後，被控綁架、性侵未成年人和製作兒童性虐待素材等罪名，他出庭時否認所有指控。

這起案件曝光後，在哥倫比亞引發軒然大波。因為除了伊吉塔之外，還有許多兒童性侵犯逍遙法外。根據市政府數據，光是在今年1月至8月期間，這座250萬人口的城市就有139起成案的兒童性剝削案件，而這些兇手往往可以輕鬆脫罪。

非營利組織《哥倫比亞報告》今年稍早時曾援引總檢察長的受害者資料庫報告稱，自2018年以來，只有1,389人因針對兒童的性暴力而被定罪，只有不到2%的兒童因涉嫌性暴力而接受醫生檢查。

據哥倫比亞兒童變革組織稱，該國每年有多達20萬名未成年人遭受性虐待。2021年針對兒童的暴力行為調查發現，有五分之二的哥倫比亞青少年在18歲前都曾經歷過暴力。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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