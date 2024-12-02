哥倫比亞7歲女遭校車司機綁架囚禁12年　拍下性侵過程惹眾怒

哥倫比亞一名校車司機在12年前綁架一名當年才7歲的女童，將她囚禁起來，並對她進行心理操縱。受害者直到今年2月才找到機會逃脫，這名男子在上週被捕。而這起案件也引發哥倫比亞民眾關注，痛罵嫌犯喪盡天良。

綁架女童後十多年來帶著女童不停搬家

當局在上月28日公布這起令人髮指的綁架案細節。一名校車司機伊吉塔（Carlos Humberto Grisales Higuita）在12年前綁架了當時年僅7歲的女童，為了不被發現，十多年來他帶著女童不停搬家。

伊吉塔不讓女童外出上學，一直將她軟禁在家，不但對她進行侵犯，甚至還把過程拍下來。伊吉塔還對受害女童進行心理操控，讓她相信這種行為是正常的。

檢察官表示，受害女童在16歲時因為再也受不了伊吉塔的虐待，開始反抗伊吉塔，結果被他鎖在一棟房子裡。直到今年2月，她才終於有機會逃出，整起事件才曝了光。